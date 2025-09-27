Martínez cree que el “dúo Mañueco-Quiñones” junto al cambio climático hacen “la tormenta perfecta”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reclamado este sábado en Puente Domingo Flórez (León) una “revisión integral” de la gestión forestal en la Comunidad, que considera actualmente “absolutamente nula” e “ineficaz”.

A su juicio, los recientes incendios han evidenciado la “tormenta perfecta” derivada de la “combinación del cambio climático y la despoblación” junto a la “indolencia” del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

“Estamos tan abajo en materia forestal que es imposible ir a peor”, advirtió Martínez en el marco de la Sectorial sobre Gestión Forestal organizada por su partido.

El dirigente socialista acusó al Gobierno autonómico de ser “socio negacionista del cambio climático” y de “no haber sabido adoptar ni una sola medida para frenar la despoblación”, lo que a su juicio provoca que provincias como León “se desangren de su capital más importante: sus jóvenes”.

El líder del PSOE quiso reconocer el trabajo de los profesionales de los servicios de prevención y extinción de incendios y criticó que desde la Junta “se les traslade parte de la responsabilidad” o se haya tachado de “despilfarro” la inversión en prevención durante todo el año.

Martínez defendió una visión “integral” de la gestión forestal, que permita generar un modelo de Comunidad “que entienda los territorios, explote sus aprovechamientos y no los reduzca a meros espacios de ocio para las grandes ciudades o a proveedores de recursos sin retorno”.

Contra Carriedo

En este sentido, cuestionó también al consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, y a Suárez-Quiñones por reclamar al Gobierno de España inversiones en la red eléctrica. “¿Qué retorno tuvieron esas empresas más allá de sus bolsillos? ¿Por qué no aprovecharon parques eólicos o plantas de biomasa para generar riqueza en el territorio?”, se preguntó.

Finalmente, avanzó que el PSOE de Castilla y León pretende volcar su programa electoral de cara a los comicios autonómicos de marzo de 2026 en “hacer realidad una Comunidad diferente”, en la que la gestión forestal tenga un papel central, al mismo nivel que la agricultura, la ganadería y el resto del sector primario.