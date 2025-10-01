Pedro Sánchez clausurará en León unas jornadas de trabajo del PSOE que se celebrarán el 25 y 26 de octubre

El PSOE celebrará unas jornadas de trabajo, de ámbito nacional, el 25 y 26 de octubre en la ciudad de León, que concluirán con un acto público en el que participarán el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder autonómico y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

Las ejecutivas autonómica y federal del PSOE están "cerrando" el programa de estas jornadas políticas, según ha avanzado este miércoles el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, en una comparecencia en Valladolid, tras la culminación del proceso de primarias que ha proclamado a Carlos Martínez candidato a la Presidencia de la Junta.

Estas jornadas estaban previstas para el mes de septiembre, como inicio del curso político, pero se aplazaron por la sucesión de incendios forestales que afectaron a Castilla y León el pasado mes de agosto.

Ahora, el PSOE las programa para el último fin de semana de octubre, una vez que Carlos Martínez ya es el candidato oficial del partido a las que serán las primeras elecciones autonómicas del nuevo ciclo político, previstas para el mes de marzo del próximo año.

Una campaña "de proximidad"

De la Rosa ha asegurado que el PSOECyL va a desarrollar "más que nunca, si cabe", una campaña de "proximidad" en el territorio, que reforzará la actuación iniciada en febrero tras el XV Congreso Autonómico que eligió a Carlos Martínez como líder del partido.

Con ello, pretenden "intensificar la pre precampaña" de las próximas elecciones, tras el "no anuncio" de la fecha por parte del secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, que anticipó que los comicios tendrán lugar el 15 de marzo, aunque, posteriormente, fue matizado por el Gobierno autonómico, que se limitó a asegurar que Mañueco tiene intención de "completar" la legislatura.

De esta forma, los socialistas celebrarán actos abiertos a los vecinos en cada cabecera de comarca de la Comunidad de cada una de las provincias, así como en los barrios más populosos de las ciudades. Comenzarán por el de La Rondilla, de Valladolid, y seguirán por el de Gamonal, en Burgos.

También, se celebrarán más conferencias sectoriales, tras la de gestión forestal del pasado fin de semana en Puente Domingo Flórez (León), por lo que el 23 de octubre tendrá lugar otra sobre industria en Miranda de Ebro (Burgos) y el 15 de noviembre, una más sobre vivienda en Palencia.

El secretario autonómico de Organización del PSOE ha asegurado que el objetivo es propuestas que en su mayoría se integrarán en el programa electoral del partido, del que disponen ya de "un primer borrador" que se debate en el seno de la Comisión Ejecutiva Autonómica y que abrirán "en breve" a la sociedad civil para que también pueda hacer sus aportaciones.