Martínez pide "respeto" a su decisión de no abandonar la Alcaldía: le exigen que deje de ser alcalde "a tiempo parcial"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido este miércoles "respeto" a su decisión de no abandonar la Alcaldía de Soria, que ejerce desde 2007, "hasta que sea presidente de la Junta" y ha presumido de "productividad, ratios y rendimientos de trabajo" frente a las acusaciones de la oposición en la capital soriana de que es "un alcalde a media jornada".

Este mismo miércoles, el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha asegurado que "para ser presidente de la Junta de Castilla y León, es decir, para ser alcalde de Castilla y León lo primero es dejar de ser alcalde de Soria". "Ahora está de alcalde de Soria a tiempo parcial. Que deje de ser alcalde de Soria y diga que va a dejarla cuando salga elegido, si sale elegido", le ha recriminado a Martínez.

El regidor soriano, secretario general del PSOECyL desde el pasado mes de enero y futuro candidato del partido en las elecciones de marzo del año que viene, tras ser ratificado la semana pasada, se ha defendido de los ataques y ha asegurado que la productividad para la ciudad es "evidente".

"Yo me debo a una ciudadanía y, desde luego, en esto empeño gran parte de mi tiempo profesional y personal, que es la que evalúa el trabajo realizado", ha afirmado, asegurando que tiene "una decisión tomada" y que no dimitirá como alcalde de la capital soriana hasta que tome posesión como procurador de las Cortes autonómicas.

Martínez ha arremetido también contra Soria ¡Ya!, asegurando que es consciente de que "quien tiene poco que ofrecer" estará permanentemente insistiendo para que "se vaya cuanto antes".