Martínez denuncia en Bruselas el "recorte" en las políticas de cohesión: "Necesitamos un transporte asequible"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha denunciado este martes en Bruselas el "recorte" en las políticas de cohesión de la Comisión Europea. "Necesitamos un transporte asequible, accesible y que exista", ha reivindicado en la V reunión de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE del Comité Europeo de las Regiones.

Martínez ha recordado que Castilla y León es una comunidad autónoma que es "absolutamente consciente de que la movilidad es un elemento esencial para garantizar la competitividad de un territorio".

"La movilidad y el transporte son imprescindibles para el acceso a los derechos y a los servicios esenciales: educación, sanidad o empleo y juegan un papel fundamental para el desarrollo económico, bienestar y justicia social de Castilla y León", ha afirmado.

Y ha asegurado que "no puede haber carencias en la movilidad y el transporte de la ciudadanía y pretender tener cohesión social y territorial".

"Por eso es difícil de entender cómo se pone encima de la mesa una propuesta por parte de la presidenta de la Comisión Europea en la que hay un recorte de ese marco de política de cohesión. No puede haber más Europa con menos política de cohesión, con menos dinero, con menos recursos económicos", ha recordado.

Infraestructuras y servicio

Además, ha defendido apostar en el dictamen de movilidad "por dos variables para mejorar la movilidad y el transporte en una comunidad tan extensa como es Castilla y León: las infraestructuras y el servicio que se presta".

"Para hacer realidad ese derecho a quedarse, tenemos que establecer unos mínimos aplicables a unos servicios esenciales que deben garantizarnos ese derecho a quedarse", ha añadido, haciendo referencia al lema del PSOECyL.

Martínez ha apostado por desarrollar "planes de acción para la movilidad sostenible y de calidad, debemos desarrollar estrategias de movilidad rural sostenible que nos garanticen el acceso a los servicios esenciales y a los derechos de ciudadanía a zonas con baja densidad de población, envejecidas y dispersas como Castilla y León".

"Estas estrategias de desarrollo de movilidad rural sostenible tienen que asentarse sobre tres pilares: deben ser asequibles, la renta no puede ser un impedimento para poder utilizar ese transporte, accesibles, para que garanticemos que podamos hablar de territorio 30 minutos en las ciudades intermedias y deben ser disponibles, es decir, deben existir las líneas", ha concretado.

El líder del PSOECyL ha hecho hincapié en que "los deficientes sistemas de transporte que hoy tenemos encima de la mesa no garantizan de ninguna de las formas la conectividad, la conexión, el acceso a los servicios esenciales ni la competitividad del territorio".

"Un servicio de transporte asequible, accesible y fundamentalmente que exista es como debemos abordar la movilidad que dote de competitividad al territorio y nos dote de los derechos de ciudadanía esenciales para fijar población en los entornos rurales", ha zanjado el dirigente socialista en su intervención ante el Comité Europeo de las Regiones.