Mañueco logra el apoyo de las Cortes para aprobar el techo de gasto y los presupuestos siguen su curso: "Apelamos al diálogo"

Las Cortes de Castilla y León han aprobado en el pleno de este miércoles, con la abstención del PSOE, el acuerdo del Gobierno autonómico del PP sobre el techo de gasto para 2026, paso previo para la aprobación de los presupuestos autonómicos, que se sitúa en 14.183 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,14% con respecto al año anterior. Se trata de la cifra más alta desde que el Ejecutivo autonómico calcula esta magnitud que sirve de referencia para la elaboración de los presupuestos autonómicos.

El límite de gasto no financiero ha contado con el voto a favor del Grupo Popular y de los procuradores no adscritos y expulsados de Vox, Javier Teira y Ana Rosa Hernando. El Grupo Socialista, los tres procuradores de Soria ¡Ya! y el representante de Por Ávila, Pedro Pascual, se han abstenido y los 13 procuradores de Vox, los tres de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y los procuradores del Grupo Mixto Francisco Igea y Pablo Fernández han votado en contra.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado el resultado de la votación y ha apelado al diálogo con todos los grupos para aprobar los presupuestos. "Hoy hemos obtenido el apoyo de las Cortes de Castilla y León al techo de gasto para 2026. Seguimos con la tramitación de los presupuestos. Apelamos una vez más al diálogo con todos los grupos parlamentarios para aprobar las cuentas anuales, que son las más altas de la historia y las mejores para Castilla y León", ha escrito en una publicación en su cuenta de la red social X.

En concreto, el techo de gasto aprobado este miércoles se basa en unos ingresos no financieros de 14.122,12 millones de euros, junto a los recursos asociados al déficit, que equivale a 82,9 millones, al representar una décima del PIB. A esta cantidad habría que restar 21,73 millones de ajustes de contabilidad. Además, el ratio de la deuda es el que sea inferior al 18,5% del PIB.

La Junta calculó el límite sobre la previsión de un escenario macroeconómico que contempla un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,2%, una previsión de tasa de paro del ocho por ciento y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 1,8%. Estas previsiones fueron avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta ha señalado que la aprobación del techo de gasto serviría para "garantizar la prestación de servicios públicos de alta calidad, el crecimiento económico y el empleo y el compromiso con el mundo rural".

"La aprobación facilitaría la puesta en marcha de importantes novedades como duplicar el Bono Nacimiento, ampliar el Bono Infantil, ayudas a los autónomos, bonificación de peajes en las autopistas, refuerzo del operativo de prevención y extinción de incendios, ayudas para convertir bañeras en platos de ducha o un aumento del 80% en las partidas de vivienda, entre otras", ha señalado Carriedo.

El consejero ha hecho hincapié en que la aprobación de este techo de gasto "contribuiría a generar estabilidad y confianza, a ofrecer seguridad en un contexto de incertidumbre y a lanzar el mensaje de colaboración en un escenario de fragmentación política. Es lo que las personas de Castilla y León esperan de nosotros en este momento", ha afirmado.

Y ha recordado que, en esta legislatura, la Junta ha sido capaz de aprobar el límite de gasto no financiero en todos los ejercicios, "tres de tres". "Ahora tenemos el desafío de completar también el último año. Conseguir cuatro de cuatro. Y dejar con ello un mejor escenario para el Gobierno que resulte de las próximas elecciones autonómicas", ha afirmado.

Carriedo ha asegurado que la propuesta de límite de gasto no financiero es "realista y prudente" y que es "una propuesta que es plenamente compatible" con que desde el Gobierno de la Junta se siga "demandando un modelo de financiación autonómica más justo, y que se atienda con igualdad las necesidades de todas las comunidades autónomas". "Para todo esto, les pedimos su apoyo", ha dicho el consejero a los procuradores de la Cámara.

La abstención del PSOE

El procurador socialista José Francisco Martín ha asegurado que la tramitación de los presupuestos "no es legal" y ha recordado el informe de la letrada mayor que rechazó la admisión a trámite de los presupuestos. "Teniendo en cuenta que para ustedes mentir no es ilegal, lo entendemos todo", le ha espetado a la bancada popular.

Martín ha recordado que "la legislación establece que el techo de gasto se apruebe nada menos que tres meses antes de la presentación de los presupuestos" para que, una vez aprobado, "se pueda negociar entre los agentes políticos el destino de ese gasto". "Ustedes no quieren negociar los presupuestos de 2026 igual que no quisieron negociar los presupuestos concebidos y no nacidos de 2025", ha señalado.

Con todo, ha anunciado su abstención en la votación del techo de gasto con el objetivo de que la Junta "vuelva a presentar unos presupuestos legales en la Cámara". "A nosotros no se nos expulsa de una mesa de negociación ni con agua hirviendo, aunque nos tememos que los nuevos presupuestos que presenten seguirán siendo una chapuza", ha afirmado.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha anunciado también su abstención en la votación y ha pedido que, tras la aprobación del techo de gasto, se inicie un "diálogo" con respecto a los presupuestos. Por su parte, el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha calificado al Gobierno de la Junta de "chapucero y filibustero" por "presentar los presupuestos sin tener aprobado el techo de gasto". "Es insólito e inaudito", asegurando que el debate de este miércoles es "una pérdida de tiempo" y que los presupuestos "no se van a aprobar".

En el mismo sentido, el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha asegurado que las cuentas están "condenadas al fracaso" y ha criticado que la Junta haya registrado los presupuestos en la Cámara "sin hablar con nadie". Además, se ha mostrado convencido de que la Junta pretende que las cuentas autonómicas "no se aprueben".

El rechazo de Vox

El viceportavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha asegurado que lo que se debate este miércoles es "el reflejo de cómo el PP de Mañueco gobierna y pretende seguir gobernando la Comunidad". "La Junta ha perdido el respeto por las instituciones y, especialmente, por esta Cámara", ha señalado, apuntando que el presidente de la Junta "ni siquiera ha tenido la decencia de convocar a los grupos para dialogar".

Menéndez ha acusado a la Junta de registrar "ilegalmente" un proyecto de presupuestos "incompleto" para "intentar tapar su propia capacidad de gestión". "Eso no es gobernar, es forzar al poder legislativo a convalidar un acto nulo, es saltarse la separación de poderes y vulnerar el marco jurídico más esencial de la Comunidad. Sin techo de gasto aprobado no se puede registrar un proyecto de presupuestos", ha recordado.

El viceportavoz de Vox ha recriminado al Gobierno autonómico que presuma de "rigor y estabilidad" mientras lleva a cabo "un ataque directo a la autonomía parlamentaria". Además, ha criticado que las partidas de los presupuestos "no representan las prioridades de los castellanos y leoneses" e incluyen "gastos ideológicos que sobran, dejando fuera necesidades urgentes".

"Hay cinco millones más para inmigración que podrían destinarse a los autónomos y el bono de 300 euros sería de 600", ha señalado, criticando también el aumento en las cuentas de las subvenciones a sindicatos y patronal y el incremento de las partidas para cooperación internacional. "Su techo de gasto es una ficción contable propia de un Gobierno incapaz", ha insistido Menéndez, asegurando que Mañueco "lleva años demostrando que no tiene palabra" y que "hace lo mismo que Sánchez, imponer, mentir e incumplir, gobernando para salvarse a sí mismo".

Unos presupuestos de récord

La aprobación del techo de gasto este miércoles es el paso previo para el futuro debate y votación de los presupuestos autonómicos, que el Gobierno autonómico tendrá que volver a registrar tras la no admisión a trámite en la Mesa de las Cortes este martes de las cuentas tras un informe de la letrada mayor de la Cámara, Laura Seseña, y con el voto en contra de PSOE y Vox.

Mañueco aseguró en el pleno de este martes que la Junta señaló que las cuentas deberían tramitarse tras la aprobación del techo de gasto y que presentará las cuentas "cuantas veces sea necesario" y que PSOE y Vox tendrán que "retratarse". El pasado 14 de octubre, el Gobierno de la Junta presentó un ambicioso proyecto de presupuestos para el año 2026: los más altos de la historia de la Comunidad, dotados de 15.715 millones, casi un 8% más que en 2024, y que cuentan con un marcado carácter social, ya que ocho de cada diez euros van destinados a políticas sociales.

Se trata de unas cuentas con un evidente aroma electoral ya que Mañueco tratará de que la oposición se retrate en las negociaciones para su aprobación, que se iniciarán tras salir adelante este miércoles el techo de gasto en las Cortes autonómicas, y PSOE y Vox se verán obligados a medir su actuación a sabiendas de que el papel que jueguen será observado con lupa de cara a las elecciones autonómicas de marzo de 2026.

El Gobierno de la Junta utilizará la baza de estos presupuestos récord y sociales −que albergan importantes novedades, como aumentar el Bono Nacimiento hasta 5.000 euros o una ayuda de 300 euros para los autónomos− para presentarse como un Ejecutivo "eficaz" y recriminará a las formaciones de la oposición cualquier palo en la rueda que puedan poner para su aprobación, achacándolas, si boicotean su salida adelante, la imposibilidad de poner en marcha esas y otras ayudas.

Una vez aprobado el techo de gasto en el pleno de este miércoles, y después de que la Junta vuelva a registrar los presupuestos en las Cortes, se iniciarán unas negociaciones clave en las que PSOE y Vox estarán obligados a medir su posición, sus exigencias y el sentido de su voto ante unos presupuestos de récord y con importantes novedades con la vista puesta en las elecciones autonómicas que se celebrarán dentro de menos de cinco meses.