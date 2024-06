Una disputa jerárquica que se fue extendiendo: así se fraguó el caos en la brutal batalla campal en la cárcel de Dueñas

El caos que se vivió en la tarde de este pasado jueves en el módulo 4 del centro penitenciario de la Moraleja, en Dueñas (Palencia), acabó convirtiéndose en uno de los episodios más graves que se han vivido en esta cárcel en los últimos meses. Múltiples heridos por arma blanca y navajas de fabricación casera. Esos fueron algunos resultados de la brutal batalla campal a la que tuvieron que hacer frente los funcionarios, que, por desgracia, están habituados a vivir este tipo de situaciones con los escasos medios materiales y humanos con los que cuentan.

Tal y como denunció a través de un comunicado el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar, todo comenzó fraguándose sobre las 19:30 horas de este pasado jueves en el módulo cuatro, uno de los tres del centro penitenciario que tienen internos a presos conflictivos.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, la pelea se inició únicamente entre dos internos. El móvil podría ser jerárquico por el control del módulo, dado que dentro de este módulo existen dos grupos diferenciados, según las fuentes consultadas. Una vez iniciado el conflicto, éste se fue extendiendo al resto de reclusos.

La batalla campal se dividió entre los dos grupos que luchan por el control del módulo, que hicieron uso de armas blancas de fabricación casera. A pesar de la brutalidad del episodio, ninguno de los funcionarios, esta vez, resultó herido, pero tampoco pudieron evitar muchas de las agresiones que se produjeron ante el alto número de implicados.

Sí resultaron, eso sí, heridos varios de los internos. Muchos de ellos por lesiones de las armas blancas que se habían utilizado en la reyerta. Una docena de ellos, en distinto grado de gravedad, tuvieron que ser evacuados a un centro hospitalario, bajo custodia policial, para ser tratados de las lesiones ocasionadas.

En el módulo 4 de la cárcel de Dueñas hay internos más de 60 reclusos, según los datos facilitados por CSIF, pero no ha trascendido el número exacto de personas que participaron en la pelea multitudinaria. No obstante, una veintena de ellos han sido aislados con el fin de recuperar la normalidad. A la vista de los hechos, el bajo número de personal funcionarios que tuvieron que intervenir no fue suficiente para tratar de frenar el incidente.

El perfil del interno que se encuentra en estos módulos responde a una persona que es recluida por delitos contra las personas y temas relacionados con el tráfico de drogas. "Generalmente ambos tipos de delitos suelen estar relacionados, así como los delitos de robos con violencia", precisan las fuentes consultadas por este periódico.

Asimismo, otro de los parámetros que cumplen el perfil de los presos internos en este módulo es el de una persona extranjera sin arraigo familiar. Muchas de las personas inmigrantes que son privadas de libertad son destinadas a Dueñas por contar con poca población reclusa de la provincia, según destacan estas mismas fuentes.

Desde Tu Abandono Me Puede Matar han denunciado en su comunicado que durante los últimos tiempos, la cárcel de Dueñas es cada vez "más insegura", produciéndose numerosos incidentes y agresiones a trabajadores del centro, aunque en esta ocasión "no haya resultado lesionado ningún trabajador".

Un contexto que se da ante la "política actual" de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que lleva a la institución a un "auténtico fracaso" donde no se puede "salvaguardar la seguridad ni de internos ni de trabajadores". "La falta de autoridad y la negligente falta de apoyo a los trabajadores hace que cada día se vivan situaciones especialmente peligrosas tanto para internos como para trabajadores", han sentenciado.