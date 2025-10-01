El Mirador de Orellán de Las Médulas podrá visitarse este fin de semana tras su restauración después de los incendios

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, durante su visita a las obras de restauración del Mirador de Orellán en el Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, en la provincia de León, este miércoles

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Gonzalo Santonja, ha visitado este miércoles las obras de reparación del Mirador de Orellán, afectado por los terribles incendios de este verano en Castilla y León, al igual que el Aula Arqueológica, dentro del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, declarado Patrimonio Mundial.

El consejero ha anunciado que las visitas al Mirador de Orellán se podrán reanudar este mismo fin de semana, aunque la totalidad de las intervenciones en esta infraestructura concluirán a mediados de noviembre.

Santonja ha recordado que estas intervenciones fueron declaradas de emergencia y a principios de septiembre ya se presentó el proyecto de demolición del Aula Arqueológica, comenzando los trabajos de derribo y desescombro el pasado 18 de septiembre.

Ese mismo día se autorizó también la restauración del Mirador de Orellán, su acceso y entorno, y el jueves 25 de septiembre se iniciaron las obras. Estas actuaciones cuentan con un presupuesto de 2,4 millones de euros.

El valor de Las Médulas

Santonja ha asegurado que estas acciones "reafirman nuestro compromiso con la protección, conservación y puesta en valor de Las Médulas, patrimonio de todos los castellanos y leoneses, y referente internacional de nuestra historia y paisaje". En este sentido ha señalado que también se está trabajando en la promoción turística de los espacios afectados.

En cuanto a la recuperación del edificio de acceso a la galería subterránea de Orellán, el consejero ha señalado que será el Ayuntamiento de Borrenes el encargado de ejecutar la obra a través de la Línea de subvenciones para la recuperación, adecuación y puesta en valor de bienes del patrimonio cultural dañados por los incendios forestales, habilitada por la Consejería.

El Mirador de Orellán, construido en varias fases y ampliado en 2005, cuenta con plataformas fragmentadas adaptadas a la topografía del terreno, combinando madera, piedra y estructuras metálicas.

Estas obras buscaban integrar el espacio con el conjunto minero y paisajístico de Las Médulas, preservando su valor estético y funcional. El incendio del pasado mes de agosto dañó los elementos de madera, incluyendo bancos, barandillas, pavimentos y rampas, destruyendo parcialmente sus acabados y la estructura instalada en la intervención de 2005.

Por otro lado, los elementos metálicos se mantienen en buen estado estructural, sin deformaciones apreciables, circunstancia probablemente favorecida por las características de la estructura.

La intervención

La intervención tiene como objeto fundamental mitigar los daños inmediatos causados por el incendio, así como prevenir las consecuencias derivadas de la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad.

Las intervenciones consideran un horizonte inmediato de actuación para la estabilización y emergencia, así como un planteamiento previsible a medio y largo plazo para la rehabilitación completa y recuperación ecosistémica del entorno y sus infraestructuras.

El consejero ha explicado que se va a proceder a la sustitución integral de todos los elementos de madera que conforman la estructura y equipamiento del mirador: renovación de pavimentos de madera, bancos corridos, barandillas perimetrales, soportes de cartelería interpretativa y demás elementos auxiliares presentes en el conjunto.

Para garantizar la conservación y durabilidad de los elementos estructurales no afectados directamente por el incendio, se llevará a cabo una limpieza exhaustiva de todos los de acero, hormigón y piedra que conforman el Mirador, eliminando suciedad, residuos derivados del incendio y posibles incrustaciones que puedan afectar su integridad funcional y estética.

Asimismo, se llevará a cabo el acondicionamiento integral del vallado perimetral, compuesto por postes de metal y cable de acero galvanizado. Para asegurar la correcta recuperación del entorno inmediato al Mirador, se llevará a cabo una limpieza exhaustiva y sistemática que incluye la retirada de restos afectados y dañados, y la eliminación y gestión adecuada de residuos.

Plan de recuperación

El pasado 3 de septiembre se constituyó el Equipo Técnico Interinstitucional de Recuperación (ETIR) para impulsar la regeneración del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, que ha activado de forma urgente un Plan de Recuperación.

La primera reunión del ETIR sirvió para avanzar en el cronograma de actuaciones previstas e identificar el papel de todos los actores que participan en las diferentes acciones de recuperación, con el objeto de garantizar una acción eficiente que evite superposiciones y duplicidades.

En la segunda reunión del ETIR, que se ha celebrado el 17 de septiembre, se han recogido las necesidades expresadas por los actores, así como la propuesta de planes de actuación en las 39 áreas de actuación determinadas.

Por su parte, el GADE-CSIC, activado el 25 de agosto, ya ha presentado un informe preliminar de susceptibilidad a movimientos del terreno en el espacio natural protegido de Las Médulas tras el incendio, que establece una categoría de los caminos según su situación. Se está trabajando en la puesta en marcha de las visitas en aquellos que están en mejores condiciones.