El incendio de Las Médulas desciende a nivel 1 tras arrasar 4.565 hectáreas según el sistema Copernicus

El incendio forestal de Yeres, en el municipio leonés de Puente de Domingo Flórez, ha descendido a nivel 1 de gravedad. Se trata del voraz fuego que ha arrasado buena parte del Bien de Interés Cultural y Patrimonio Mundial de Las Médulas.

La Junta de Castilla y León ha confirmado este miércoles, 20 de agosto que "han desaparecido las causas que motivaron la declaración" del nivel 2, lo que permite rebajar la situación de emergencia en la zona.

Según los últimos datos del sistema europeo Copernicus, el fuego ha calcinado un total de 4.565 hectáreas. El cálculo provisional más pesimista eleva a más de tres veces las primeras estimaciones la superficie afectada, lo que confirma la magnitud del desastre medioambiental en la comarca del Bierzo.

El área dañada incluye 1.500 hectáreas dentro del entorno declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio Mundial por la Unesco, que abarca un total de 2.208 hectáreas.

Según apunta Science Media Centre España, la propia Unesco podría incluir a Las Médulas en la Lista de Patrimonio Mundial en peligro, un paso previo a su desclasificación si no se adoptan medidas urgentes de protección y recuperación.

La entidad científica apuntaba también que "la recuperación del paisaje cultural va a ser casi de alcance generacional", ya que gran parte de la vegetación arrasada era centenaria. "Una vegetación en gran parte centenaria no se recupera fácilmente", remarcaron las fuentes científicas consultadas.

Un incendio que no solo se ha llevado por delante un valioso patrimonio natural, sino que también ha dejado una víctima mortal.

El pasado 18 de agosto fallecía Nacho, un bombero gallego de 57 años, conductor de una autobomba que volcó por un barranco en Espinoso de Compludo cuando el operativo se retiraba del fuego para descansar.

En el accidente también resultó herido leve otro miembro de la dotación, de 30 años, que fue trasladado al Hospital del Bierzo y que ya ha sido dado de alta.