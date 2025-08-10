Las Médulas, en llamas por un incendio "sin control": casas quemadas, pueblos desalojadas y el paraje destrozado

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, casi entre lágrimas explica que es "un horror y un desastre absoluto".

La peor de las previsiones se ha cumplido. El incendio de nivel 2, que arde desde ayer, 9 de agosto, en Yeres, ha alcanzado el paraje natural de Las Médulas. Así lo ha confirmado presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, en declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, al borde del llanto.

"La situación es horrible. Es absolutamente horrible", ha afirmado Olegario Ramón. El berciano indicado que el fuego está quemando este Patrimonio de la Humanidad y muchas viviendas del propio pueblo de Las Médulas.

El incendio sigue "sin controlar" y avanza hacia el municipio de Carrucedo, que está siendo desalojado. Según el presidente comarcal, en la zona hay "frentes grandes de fuego" con llamas altas y de rápido avance.

"Ojalá no haya ningún herido más ni ninguna otra cosa, pero ya se ha producido un desastre de grandes magnitudes", ha lamentado Ramón, que ha insistido en que la situación está "sin control".

La Subdelegación del Gobierno de León ha confirmado la evacuación de los pueblos de Las Médulas, Carucedo, Orellan, Voces y Montes de Valdueza. En total, 680 vecinos que han tenido que abandonar sus casas por la cercanía de las llamas y el humo a sus municipios.