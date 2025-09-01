Herido un hombre tras volcar con su camión en un pueblo de León

Un hombre de 44 años ha resultado herido en la madrugada de este lunes tras el vuelco de un camión en el municipio leonés de Barrios de Luna. En concreto, los hechos han sucedido a las 3:57 horas de la madrugada en la autopista AP-66, en el kilómetro 106, sentido Asturias, en Los Barrios de Luna.

La concesionaria de la autopista ha solicitado asistencia para el conductor, consciente, con contusiones en el tórax. El 112 Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. Se ha atendido a un hombre de 44 años, a quien ha trasladado la ambulancia más tarde al hospital de León.