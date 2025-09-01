ambulancia 112

Segovia

Fallece un hombre y otro resulta herido tras una colisión entre una furgoneta y un camión en Villacastín

El accidente ha tenido lugar a las 08:47 horas.

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido tras una colisión entre un camión y una furgoneta en la carretera N-VI, en el kilómetro 88, en Villacastín (Segovia).

La sala de emergencias 112 ha recibido una llamada a las 08:47 horas alertando del suceso y pidiendo asistencia para dos personas heridas en una furgoneta, una de ellas inconsciente y atrapada en el interior del vehículo.

Finalmente, según han informado desde el centro de emergencias 112, un hombre ha fallecido y el otro ha sido trasladado al hospital de Ávila.

Hasta el lugar, ha acudido la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Segovia y han dado aviso a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que moviliza una ambulancia de soporte vital básico, personal del centro de salud de Villacastín y una UVI móvil.