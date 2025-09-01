Accidente de tráfico en Cardeñosa con tres heridos: el vehículo quedó en una complicada zona de desnivel

Tres personas han resultado heridas tras un accidente vial que se ha producido a las 22:31 horas de este domingo, 1 de septiembre, en la autovía A-50, concretamente en el kilómetro 8 y en sentido Salamanca, dentro del término municipal de Cardeñosa (Ávila), como ha informado el Servicio de Emergencias.

En un principio, los alertantes informaban que el turismo había quedado fuera de la autovía y solicitaban asistencia solo para una mujer de 53 años, consciente, pero con dolor de espalda.

Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envió una UVI móvil.

Finalmente, como apuntan las mismas fuentes, se atendió a tres personas heridas, la mencionada mujer de 53 años y además un varón de 57 años y otra mujer de 22 años, trasladadas las tres personas en una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias al Hospital de Ávila.

Se dio aviso también a los Bomberos de Ávila ya que el vehículo se encontraba en una zona de desnivel, lo que podría dificultar el acceso a los medios de emergencias.