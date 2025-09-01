Herido un joven motorista tras colisionar con un vehículo en Salamanca

Un joven motorista de 28 años ha resultado herido en una pierna este domingo por la noche tras colisionar con un vehículo en Salamanca. El accidente ha tenido lugar a las 21:58 horas en la Avenida de los Agustinos Recoletos de la capital salmantina, junto al hotel Recoletos, con colisión entre un turismo y una motocicleta.

El 112 Castilla y León ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico que ha trasladado al herido al hospital de Salamanca.