Herido un motorista tras estamparse contra una casa en la provincia de León

Un motorista, del que no han trascendido aún datos de filiación, ha resultado herido este domingo después de estamparse contra una casa en La Magdalena, en el término municipal de Soto y Amío (León).

Los hechos, según ha informado el centro de operaciones del 112 de Castilla y León, han ocurrido sobre las 14:10 horas, cuando se ha recibido un aviso del accidente en el que el motorista, aunque consciente, estaba dolorido.

El lugar concreto del siniestro ha sido en el kilómetro 90 de la carretera CL-626 y el aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de emergencias de Sacyl.

Por el momento, todavía se desconoce si la víctima ha necesitado de traslado a un centro hospitalario tras ser atendido en primera instancia en el lugar por el personal sanitario personado en el mismo.