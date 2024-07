Alertan de que muchos pisos alquilados a estudiantes en León no cumplen las condiciones mínimas o son muy caros

Con la llegada del verano y, a su final, del nuevo curso, muchos son los estudiantes que están inmersos en una ardua tarea, muchas veces imposible, de lograr alquilar un piso en la ciudad de León. Tanto es así que ha salido a la palestra el Colegio Oficial de administradores de Fincas de León para aconsejar a los inquilinos y, de paso, denunciar una situación que, en algunas ocasiones, roza la ilegalidad.

Tal es así, que los administradores de fincas alertan de que muchos pisos alquilados a estudiantes universitarios en León están en malas condiciones, según han informado despachos de varias zonas de la provincia.

Desde la corporación recuerdan que los pisos deben estar aptos para su uso y que se puede negociar con la parte arrendataria la ejecución de las obras, ya que la legislación actual lo permite, pero que, en todo caso, deben tener unas condiciones mínimas de habitabilidad. Además, manifiestan que los pisos deben disponer de instalaciones seguras y actualizadas de gas, electricidad y agua.

Humedades insalubres o desperfectos graves

Se consideran no aptos para ser habitados aquellos pisos que presenten graves desperfectos o humedades insalubres, una situación en la que se encuentran algunos inmuebles del mercado de alquiler.

También señalan que las fianzas que se solicitan son precisamente para cubrir los desperfectos que se pudieran producir durante el tiempo que el inmueble esté alquilado y recuerdan que también se pueden reclamar otras garantías de pago para asegurar las reparaciones o el cobro de rentas."

Mismos derechos para los estudiantes

Recalcan, además, que el colectivo de estudiantes goza de los mismos derechos que cualquier arrendatario y que los pisos que se pongan en alquiler para ellos deben ser adecuados, especialmente si el precio es elevado, como ocurre con frecuencia.

Prohibido molestar

Desde el CAF León también señalan que no se pueden hacer fiestas nocturnas en los pisos que molesten al resto de los vecinos del edificio. Según los arrendadores, este y el poco cuidado de los inmuebles son los mayores inconvenientes de alquilar a este colectivo.

Por último, el Colegio recomienda a los jóvenes que, al firmar el contrato, exijan el Certificado Energético de la Vivienda y, una vez firmado, el justificante de haber depositado la fianza en la Cámara de la Propiedad Urbana de León.

Subvenciones del programa bono alquiler

Se indica también desde CAF León que, en la actualidad, no está abierto el plazo para solicitar subvenciones del Programa Bono Alquiler Joven de la Junta de Castilla y León, orientadas a facilitar el disfrute de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o de cesión de uso a los jóvenes con escasos medios económicos.

CONSEJOS DE ALQUILER PARA ESTUDIANTES

1. Busca, compara y, si encuentras algo mejor, cambia. Tómate tu tiempo.

2. No te engañes: las gangas no existen.

3. No aceptes pagar por ver una vivienda.

4. Nunca alquiles sin ver antes la vivienda.

5. No alquiles si la vivienda tiene desperfectos o está en mal estado.

6. Comprueba el estado de las instalaciones.

7. Procura se incluya en el contrato a todos los estudiantes que van a arrendar.

8. Ten tu documentación preparada y el dinero de la fianza a mano.

9. Para cerrar el contrato, es muy importante tener la documentación del padre/madre que vaya como avalista o las garantías de pago que pueda pedir el arrendador. Esta parte puede marcar la diferencia entre que te alquilen o no con más rapidez. La mayoría de propietarios quiere seguridad.

10. Haz ver que eres una personal formal.

11. Pide siempre una copia del contrato.

12. Exige Certificado Energético de la Vivienda con la firma del contrato y, después, el justificante del depósito de la fianza.

13. Dirígete a un profesional colegiado para asesorarte. ¡Busca la casita!