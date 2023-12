Diez advierte que pedirá el cese de Puente si continúan sus "ataques injustificados" a León

La polémica entre Óscar Puente y José Antonio Diez, compañeros de partido, pero enemigos íntimos sigue muy viva. El alcalde de León ha señalado hoy que no dudará en pedir el cese del actual ministro de Transportes si continúa con su "deriva" y sus "ataques injustificados" hacia León. No está representando los intereses por igual de todos los españoles y continúa siendo un político meramente centralista al que no podemos defender”, ha señalado en una entrevista en Onda Cero.

Diez ha advertido asimismo que no aceptará en el caso de la autovía Valladolid-León “ningún tercer carril y ninguna temporalidad. Estamos cansados de tener que aceptar siempre situaciones provisionales. Lo que exigimos es que la autovía se ejecute al mismo ritmo en ambos extremos”.

Pero además, ha reiterado que Puente sigue sin entender que es ministro de Transportes y "ya no es alcalde de Valladolid. Ya no tiene que tener la visión centralista que ha mantenido durante todos estos años, ahora es un ministro de todos los españoles que está promulgando es contrario a lo que siempre ha defendido este Gobierno que es la vertebración del territorio y una discriminación positiva hacia los territorios con problemas demográficos”, como ha espetado el alcalde leonés.

Sigue los temas que te interesan