Retiran las luces de un pueblo de Valladolid por unas hadas a las que "se les notaba el pezón": "No son navideñas"

Tordesillas se ha revolucionado con las luces navideñas. Cientos de personas hablan del decorado que se podía ver en las calles el día del alumbrado. En concreto, eran unas hadas que algunos han tildado de “eróticas” y a las que, afirmaban, "se les notaba un pezón". Unas luces que estaban compuestas por esta imagen, que parecía una mujer desnuda, acompañada de dos mariposas a cada lado.

Fue el día 5 cuando se produjo el alumbrado navideño y, rápidamente, el alcalde, Miguel Ángel Oliveira, mandó retirarlo tras darse cuenta de que la decoración de la Avenida de Valladolid y la Plaza de Foraño no era lo que esperaba.

"Estuvimos mirando un catálogo todo con motivos navideños. Pinos, campanas o estrellas. Habíamos pedido unos arcos y cuando nos dimos cuenta, nos habían puesto eso", afirma el regidor en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

En ese momento, la empresa a la que le habían contratado el alumbrado les justificó que se les había acabado la decoración que habían solicitado, porque "cubren muchos pueblos más", y que por eso le habían puesto las hadas y mariposas. "Yo mandé quitarlo porque no me parecía de Navidad, no por otra razón", matiza.

De hecho, asegura que por parte de los vecinos no ha recibido "ninguna queja" y que ha sido él mismo quien las ha retirado sin que nadie diga nada: "Es cierto que ves la figura de una mujer, pero son luces que se ponen en las fiestas de muchos pueblos".

La inauguración fue el día 5 y el lunes siguiente, dado que la empresa es de Andalucía, cambiaron el alumbrado por el que habían contratado. Luciendo mucho más navideña la localidad vallisoletana y exenta, así, de cualquier tipo de polémica.

Unas hadas que han causado un gran revuelo redes sociales y todos miran perplejos sin saber muy bien qué decir. Algunos se han pronunciado con un: "Sin comentarios" o con un "como inocentada está muy bien".

Lo cierto es que la polémica ha terminado y esas hadas han desaparecido de las calles de Tordesillas.

Sigue los temas que te interesan