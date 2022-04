Diez: “Estoy abierto a una integración, pero dejar la secretaría municipal del PSOE es innegociable”

El PSOE de León ha saltado por los aires tras la denuncia por parte del alcalde de León de una presunta campaña de afiliaciones irregulares para “engrosar el censo” de la agrupación local y apartarle de su puesto, en palabras de José Antonio Diez. Una acción, que asegura fue “permitida por Ferraz y de la Secretaría de Organización del PSOE, encabezada en su momento por José Luis Ábalos.

Una polémica surgida después de que se anunciara la candidatura de Pilar Carnero a la Agrupación Municipal del PSOE de León y tras las acusaciones de Diez a Javier Alfonso Cendón, secretario provincial, de querer “dinamitar” este proyecto político. Así, Diez defiende que “es innegociable” que deje de ser secretario general de la agrupación, tras la acción de “poder derrocarme” dentro de la agrupación local.

Diez, que ya ha amenazado con presentarse con otras siglas a las elecciones municipales de mayo de 2023 si no se retira la candidatura de Pilar Carnero, ha abierto la puerta a su integración para una candidatura única. “Estoy abierto a una integración. Mis puertas están abiertas”, asegura al tiempo que manifiesta no tener inconveniente en llamarla, pero que “ahora mismo solo quieren enfrentarse, no hablar conmigo”. No en vano, ha reiterado que ”integrar a personas con otros perfiles y visiones nunca va a ser el problema”

El alcalde de León ha calificado de “bastante positiva” la reunión de ayer en Ferraz con el secretario de Organización Federal del PSOE y que “son conscientes y de acuerdo en que no hay un mejor candidato para la alcaldía de León que yo”. Sin embargo, insiste en que les ha trasladado la necesidad de que “para ser candidato es necesario ostentar el poder orgánico”. Desde el PSOE nacional, según Diez, se han abierto a hacer una revisión de las fichas del censo por si fuera alguna “anómala o irregular” y confía en que antes del miércoles próximo se “haya depurado el censo para llegar a un acuerdo y un consenso para todos”.

Según ha explicado esta mañana Diez, las presuntas irregularidades derivan según su versión en que hay más de un centenar de afiliaciones que se han incorporado al censo como afiliados directos y no de derecho de la agrupación. Según los estatutos, este tipo de afiliación directa significa que alguien de cualquier punto geográfico puede militar en una agrupación, pero solo con derecho a participar en procesos de ámbito federal, no local.

