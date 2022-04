Diez denuncia una campaña de afiliaciones irregulares en el PSOE de León “permitidas por Ferraz” para echarle

El alcalde de León, José Antonio Diez, denunció hoy la existencia de una campaña de afiliaciones irregulares al Partido Socialista de León “permitida por parte de Ferraz y de la Secretaría de Organización, en su momento encabezada por José Luis Ábalos”, con el objetivo de “engrosar el censo” de la Agrupación local y así poder apartarle de su puesto, según informa Ical.

Así lo aseguró hoy el regidor leonés después de que en el día de ayer se anunciara la candidatura de Pilar Carnero a la Secretaría General de la Agrupación Municipal del PSOE de León, a la que también se presenta José Antonio Diez, y que partió, según aseguraron en un comunicado, de “de la unión de las bases socialistas de la propia agrupación que aspira a recuperar la posición con la que ha apoyado siempre la actividad municipal”.

Para Diez, esta candidatura “no ha sorprendido” debido a las “ampollas que levantó en ciertos sectores del PSOE” las reivindicaciones que hizo “como alcalde y representante de todos los leoneses” en las que exigió “proyectos y actuaciones” y donde defendió el derecho a que León tenga “su propio autogobierno”.

A partir de ahí, el alcalde explicó que se empezaron a producir “una serie de afiliaciones irregulares en su mayor parte que engrosaron el censo” con el objetivo de apartarle del partido. Algo que es “curioso” porque “con el tiempo que le ha costado al PSOE conseguir una alcaldía y cuando los ciudadanos valoran positivamente la gestión”, el propio partido, encabezado por el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, busca dinamitar o hacer tambalear el proyecto”.

La consecuencia de esta decisión “egoísta” y que se debe a “los caprichos, los odios, las inquinas y los complejos terribles de Cendón” afectará a “toda la ciudad, no al PSOE ni a nadie en concreto”. Por este motivo, consideró que la decisión generada “demuestra claramente que cuando alguien ejerce su función política como debe hacerlo”, es decir, “en favor y defensa de todos los ciudadanos”, hay otros que “entienden que un alcalde tiene que ser alguien que se pliegue a las directrices de ciertas personas que han demostrado en el tiempo que pocos logros han conseguir para León”.

La presentación de esta candidatura es “perfectamente legal” porque “cualquiera puede presentarse”, pero para José Antonio Diez “no hay quien la entienda”, de manera que “la militancia de verdad del partido y no los que han metido de esta manera, no lo entienden ni comparten”. No obstante, mostró “unas pocas esperanzas” en que al Partido “le entre algo de sentido común y la retiren”, aunque “ya han demostrado no tenerlo en ningún momento”.

En cuanto a los resultados que puedan obtener en la asamblea de la Agrupación que se celebrará el próximo jueves, 4 de mayo, Diez resaltó que la candidatura de Pilar Carnero “no tendría ningún tipo de éxito ni ninguna opción si no fuera por las trampas y la campaña de afiliaciones irregulares que es admitido por parte del propio partido en Ferraz y en ámbito de la Secretaría de Organización”, lo que hace que “sus posibilidades crezcan”. Aún así “tampoco lo van a tener fácil, la gente es inteligente y saben lo que cuesta y lo difícil que es llegar hasta aquí, conseguir una alcaldía y mantener un proyecto”.

En este sentido, el regidor leonés quiso recordar que uno de sus mayores enfrentamientos como alcalde fue con exministro José Luis Ábalos, que era el secretario de Organización federal del partido y de quien dependían en aquel momento todas las afiliaciones”, de manera que “formó parte junto a su equipo de la campaña afiliaciones que no cumplen los requisitos establecidos por los estatutos”.

Ante esta situación, Diez avanzó que hará “lo que crea oportuno que tenga que hacer” y señaló que esta misma tarde mantendrá una reunión en Ferraz con la Secretaría de Organización, donde dará traslado de “todo lo que tenga que opinar al respecto”.

En la Asamblea que se celebrará el próximo miércoles día 4 de mayo se elegirá a la nueva dirección del PSOE en la ciudad de León, que enfrentará a Pilar Carnero con el alcalde de la capital y secretario general del PSOE local desde 2012. En ella se pueden dar “dos alternativas”.

La primera de ellas es que José Antonio Diez salga reelegido como secretario general de la Agrupación del PSOE de León, lo que destacó que “conllevará a que exija responsabilidades sobre quienes han causado el perjuicio en el ámbito provincial y federal”.

Sin embargo, en el caso de que Diez no obtenga el respaldo de la agrupación, este lo entendería “como que el partido no está satisfecho” con su gestión política, lo que le llevaría a “tener que tomar alguna decisión de cara al futuro”. No obstante, quiso dejar claro que será candidato a las elecciones de mayo de 2023.

Pilar Carnero se presenta como candidata a la Secretaría General

Pilar Carnero ha sido propuesta como candidata a la Secretaría General de la Agrupación Municipal del PSOE de León "con el objetivo de retomar la actividad entre la militancia y la vida orgánica de la agrupación para tener una figura fuerte que revalide y mejore los resultados en el Ayuntamiento", según señala un comunicado que asegura que la iniciativa parte "de la unión de las bases socialistas de la propia agrupación, la más numerosa de la provincia, que aspira a recuperar la posición con la que ha apoyado siempre la actividad municipal".

La elección, añade la nota remitida a los medios de comunicación, "responde al deseo de la militancia de que una mujer de su calado, muy vinculada al ámbito sindical y al movimiento asociacionista de León y que ejerce su profesión en el ámbito privado, tome las riendas de este proyecto común y de tanta relevancia para la ciudad y la provincia". De esta manera, añaden, la candidata sigue el legado de su padre, el histórico socialista y sindicalista Fermín Carnero, fallecido en 2013.

La asamblea, que se celebrará el próximo miércoles día 4 de mayo, elegirá a la nueva dirección del PSOE en la ciudad de León, que enfrentará a Pilar Carnero con el alcalde de la capital y secreario general del PSOE local desde 2012, José Antonio Diez, quien dio a conocer su candidatura la pasada semana.

Diez apuntó entonces que su objetivo es reforzar el proyecto del Partido Socialista de cara a las elecciones del año 2023 y recordó que la lista encabezad por él en 2019 fue la que más votos consiguió y logró devolver el gobierno de la ciudad al PSOE después de ocho años de mandatos del PP.

Sigue los temas que te interesan