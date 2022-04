UPL se plantea romper el pacto con el PSOE en la Diputación de León

El pacto entre el PSOE y la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en la Diputación de León, alcanzado en julio de 2019, se encuentra al borde del precipicio. Los leonesistas han convocado al Consejo General de la formación dentro de 20 días para evaluar el cumplimiento del acuerdo y su posible ruptura. Si el pacto saltara por los aires, los socialistas no lograrían llegar a los comicios municipales de mayo de 2023 ostentando la dirección de una institución en la que el PP fue hegemónico entre 1995 y 2019.

El secretario general y procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, en declaraciones a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León, ha mostrado su escepticismo con respecto a que el acuerdo pueda continuar vigente tras la reunión del máximo órgano de la formación leonesista. "Nosotros llevamos diciendo desde hace mucho tiempo que no se está cumpliendo de forma correcta y vamos a evaluarlo", ha asegurado.

La UPL intenta proyectarse a las municipales tras el éxito del 13-F

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) podría aprovechar la posición de fuerza alcanzada tras los resultados electorales del pasado 13 de febrero para hacer saltar por los aires el acuerdo y emprender un camino en solitario de cara a las próximas municipales, previstas para mayo de 2023. En la cita electoral autonómica los leonesistas obtuvieron su mejor resultado en 22 años –con 3 procuradores y más de 52.000 votos– y muchas encuestas comienzan a contemplar la posibilidad de que la UPL se siente en el Congreso de los Diputados por primera vez en su historia tras las próximas generales.

Un impulso electoral que vino precedido de un resurgir del movimiento leonesista en los últimos dos años, impulsado por varias mociones de apoyo a una autonomía conformada por León, Zamora y Salamanca separada de Castilla –la principal reivindicación del partido desde su fundación– celebradas en diferentes municipios de esa provincia.

Un proceso que llevó a 39 consistorios de la provincia –que suponen el 45% de la población– a aprobar este tipo de mociones. Todas esas iniciativas tuvieron como precedente la aprobada en diciembre de 2019 en el Ayuntamiento de León, donde PSOE y Podemos respaldaron la resolución impulsada por UPL, que otorgó proyección mediática a este movimiento a nivel nacional después de varias décadas de ostracismo.

El socio de UPL en el acuerdo de la Diputación de León, ahora en la cuerda floja, intentó subirse al carro del movimiento leonesista en un momento dulce para esta tendencia política, y esa moción del consistorio leonés fue el punto de partida de otras tantas similares impulsadas por leonesistas y socialistas, cuya unión se resquebraja por momentos.

Santos: "Los acuerdos que se firman son para cumplirse"

El dirigente leonesista ha detallado algunos de los 24 puntos del pacto que, a su juicio, son especialmente relevantes y que no están saliendo adelante. "Nosotros en ese pacto teníamos el impulso de la plataforma intermodal de Torneros, la segunda fase del Hospital San Marcos, la cesión del Teatro Emperador, la apertura de la Ciudad del Mayor, la agilización de la A60 y algo de la A76", ha destacado. Según Santos, "se tendrá que valorar si sobre eso se ha avanzado o no se ha avanzado".

Y ha lanzado un dardo al PSOE. "Tendrán que valorar si el partido está haciendo lo necesario para mantener la única Diputación que tiene en toda Castilla y León", ha señalado. Santos ha recordado que "los acuerdos que se firman son para cumplirse" y ha esperado que ambas partes "reflexionen" y que la situación "pueda solucionarse".

Con todo, ha destacado que la decisión final sobre el futuro del acuerdo no está en sus manos. "Yo convoco una reunión en la que no quiero influir sobre los consejeros que tienen que tomar esa decisión, para mi no es nada agradable todo este proceso que se esta abriendo", ha dicho.

Santos ha asegurado que lo que él preferiría es que "dentro de un año el pacto estuviese cumplido en su inmensa mayoría porque eso sería bueno para León". "Eso es lo que deseo, otra cosa es que eso al final no se pueda producir. Nosotros estamos siendo leales. Si alguien pensaba que no se podía cumplir ese pacto que no lo hubiera firmado, yo lo firme porque creía que era posible", ha comentado, arrojando otra pulla a los socialistas.

Para el líder leonesista hay varios ejemplos que demuestran que el PSOE está incumpliendo el acuerdo en la Diputación de León. "Si la Ciudad del Mayor está acabada desde hace dos años y sigue cerrada pues a nadie se le pasa por la cabeza que el PSOE esté haciendo todos los esfuerzos para cumplirlo. Ellos deberán valorar si lo que pasa en Leon tiene suficiente importancia", ha afirmado con resignación.

No obstante, ha asegurado tener "fe en que si alguien firma algo es porque tiene intención de cumplirlo". "Yo siempre soy positivo y espero que alguno todavía despierte de ese letargo. Yo tengo esperanza de que la gente quiera cumplir los acuerdos, lo que si es verdad es que necesito garantías de que eso se va a cumplir", ha afirmado.

De nuevo ha vuelto a recordar que "esto no lo tiene que decidir Luis Mariano Santos, esto lo tiene que decir el Consejo y ese día aportaremos toda la información que tengamos". "Lo lamento mucho porque las inversiones que se planteaban eran muy importantes para León y quien pierde con esto no es la UPL, son los leoneses", ha concluido Santos.

