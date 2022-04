Diez amenaza al PSOE de León con presentarse a la alcaldía con otras siglas

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha amenazado al PSOE con presentarse con otras siglas a las elecciones municipales de mayo de 2023 si el secretario regional, Javier Alfonso Cendón, no retira la candidatura de Pilar Carnero a la dirección del partido en León. "Si el PSOE no acepta el proyecto que llevo desarrollando estos años, mi compromiso es con los ciudadanos y me presentaré a la alcaldía de la ciudad de León", ha afirmado, en una entrevista en Onda Cero.

Unas declaraciones que se producen solo un día después de que Diez denunciara una campaña de "afiliaciones irregulares" para echarle instigada, a su juicio, desde la dirección nacional de Ferraz, en la época en la que José Luis Ábalos era el secretario de organización de la formación. "Es previsible que así fuera. El señor Ábalos afortunadamente es pasado para el PSOE", ha señalado, asegurando que llegó a recibir amenazas.

Reunión con Ferraz

Con todo, el alcalde de León se reunió este mismo miércoles de urgencia con la dirección nacional del partido en la sede de Ferraz, tras conocerse sus denuncias, y este jueves ha abierto una ventana de oportunidad a que la situación pueda reconducirse. "Esta dirección está intentando evitar y corregir algunas de estas cuestiones y me voy con esas sensaciones del día de ayer", ha señalado Diez.

El alcalde de León ha afirmado, además, tener la esperanza y la confianza "de que todo esto se pueda solucionar y no tengamos que llegar a esa confrontación". "Esperemos por el bien de León y los leoneses que esto pueda solucionarse". No obstante, las espadas siguen en alto y la posibilidad de que Diez compita con el PSOE en la próxima cita electoral municipal es cada vez más plausible.

Sigue los temas que te interesan