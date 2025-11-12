Diez heridos, entre ellos una menor, en una colisión múltiple entre cinco vehículos en Villalmanzo

Diez personas han resultado heridas este miércoles en una colisión múltiple entre cinco vehículos en el municipio burgalés de Villalmanzo. La sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente, producido en el kilómetro 208 de la autovía A-1, sentido Madrid, en el municipio burgalés.

El 112 ha dado aviso de este accidente al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, por protocolo dado el número de vehículos involucrados, a Guardia Civil de Tráfico de Burgos, y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que envía dos ambulancias soporte vital básico (SVB) para atender a los heridos.

Finalmente Emergencias sanitarias-Sacyl ha atendido a diez heridos, de los cuales seis han rechazado traslado. Los otros cuatro han sido trasladados en cuatro ambulancias al Complejo Asistencial Universitario de Burgos. Entre los heridos trasladados hay dos mujeres de 18 y 16 años, y dos hombres de 19 y 81 años. El resto de heridos, una mujer de 55, y cinco hombres de 33, 73, 24, 25 y 31, han sido atendidos en el lugar y han rechazado ser trasladados.