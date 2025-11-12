Helicóptero medicalizado de Sacyl

Helicóptero medicalizado de Sacyl Emergencias 112 de Castilla y León

Ávila

Herida una joven tras ser atropellada en Madrigal de las Altas Torres

Emergencias sanitarias-Sacyl ha enviado al lugar una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

Una joven de 35 años de edad ha resultado herida este miércoles tras ser atropellada en la Ronda Santa María del municipio abulense de Madrigal de las Altas Torres.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 17:13 horas que alertaba sobre el atropello e indicaba que la víctima se encontraba inconsciente. El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Ávila y a Emergencias sanitarias-Sacyl que ha enviado al lugar una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.