Revientan con una piedra la puerta del histórico Café del Norte en Valladolid: "Nos genera frío y un gasto económico"

“A las 2:30 horas de la mañana me llamó la Policía. Me decían que un varón, que ha sido detenido, había lanzado una piedra contra nuestro establecimiento. No te sé decir si llegó a entrar o no”, asegura, en declaraciones de a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Inés María Castellano.

El mítico establecimiento hostelero pucelano, que abrió sus puertas en el año 1861, ha sufrido, en la madrugada de este miércoles, 12 de noviembre, uno de los sustos más grandes de su historia, con este suceso.

“Vine a hablar con la Policía. Estuve hablando con ellos y me dijeron que habían salido en busca del varón. La puerta rota, tras la pedrada, nos genera frío y un coste económico”, asegura nuestra entrevistada.

Añade que “no puede decir si se han llevado algo o no” porque “sus jefes van a denunciar los hechos”. Únicamente puede apuntar que “hay destrozos tras la acción contra su establecimiento” y que, después, el joven de 27 años “se ha ido a otro local y se ha tirado al río”.

“Esta es una experiencia más. Desde que llevo trabajando aquí no recuerdo ningún otro acto vandálico como este. He dormido solo cuatro horas tras lo ocurrido”, añade la encargada del Café del Norte.

La Policía Municipal y la Policía Nacional tampoco confirman, desde el momento y tras conversaciones con este periódico, que el individuo se llevara nada de este establecimiento hostelero.

Detenido

El joven, de 27 años, era detenido poco después de que se lanzara al río para huir de los agentes en una acción conjunta entre la Policía Local y la Policía Nacional por presunto robo en dos locales.

Todo tras ser rescatado del río Pisuerga después de lanzarse desde el Puente Mayor como ha informado el Servicio de Emergencias 112.