Muere un cazador en una batida en Burgos: sus compañeros se lo encontraron con un traumatismo en la cabeza

El 112 ha informado del fallecimiento, en la mañana de este miércoles 12 de noviembre, de un cazador de unos 70 años durante una batida en el paraje Las Vegas, a un kilómetro y medio aproximadamente al sur de Villanueva de los Montes, en el término municipal de Oña (Burgos).

El Servicio de Emergencias fue alertado por los cazadores que avisaban de que habían encontrado a su compañero que presentaba un traumatismo en la cabeza que sospechaban que “se había producido por una caída”.

El 112 avisaba a la Guardia Civil, a los Bomberos de Burgos, por si fuese necesario realizar porteo del paciente, a los voluntarios de Briviesca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado un helicóptero sanitario.

El personal sanitario ha confirmado que el paciente se encontraba fallecido y la Guardia Civil ha activado el protocolo judicial.