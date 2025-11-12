Amenaza con un hacha al portero del bar de un municipio de Valladolid y huye en su coche a gran velocidad

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de un hombre en Tordesillas, como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca, todo tras haber amenazado con un hacha al portero de un establecimiento hostelero del municipio, como han informado los agentes.

Unos hechos que ocurrieron sobre las 22:00 horas del pasado sábado, 8 de noviembre, cuando el portero del bar alertó telefónicamente a la Benemérita, informando que un cliente le había amenazado con un hacha en el exterior del local.

Inmediatamente, una patrulla de la Guardia Civil, se desplazó al lugar, solicitando apoyo a otros agentes. Los efectivos localizaron el vehículo que abandonaba las inmediaciones a gran velocidad. Tras un seguimiento los agentes lograron interceptarlo y detener su marcha.

El conductor fue identificado y detenido por un presunto delito de amenazas con arma blanca. En el interior del vehículo se halló el hacha utilizada, que fue intervenida y depositada en la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Medina del Campo.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias, que, junto al detenido, han sido presentadas en el Juzgado de Guardia de Valladolid.