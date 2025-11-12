Dos heridos, uno de ellos trasladado en helicóptero al hospital, tras un accidente en Villalón de Campos
El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.
Más sucesos: Una mujer y un joven heridos en una pelea en Madrigal de las Altas Torres
Noticias relacionadas
Un accidente en el municipio vallisoletano de Villalón de Campos ha dejado dos heridos este miércoles, uno de ellos trasladado en helicóptero al hospital. La sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido varias llamadas que avisaban del accidente de dos turismos en el kilómetro 24 de la carretera VA-905, en el municipio vallisoletano, avisando de que había dos personas heridas.
El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.
Los servicios sanitarios han actuado en el lugar para atender a un hombre de 49 años que ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Río Hortega mientras que el segundo herido ha sido trasladado en ambulancia al mismo centro hospitalario.