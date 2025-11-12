La Audiencia de Zamora condena a 22 y 17 años de prisión a los asesinos del crimen del Lago de Sanabria

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a Ana Cristina, a 22 años de prisión, y a su pareja, Antonio, apodado el Mariñeiro, a 17 años, por el asesinato de Jaime Gomes, cuyo cuerpo apareció en el río Tera, junto al Lago de Sanabria, entre el 23 y el 27 de diciembre de 2019.

Previamente, el jurado popular los había declarado culpables de un delito de asesinato con alevosía el 26 de octubre, tras una semana de juicio.

La magistrada considera probado que ambos suministraron a este vecino de Verín algún tipo de medicación para dejarlo inconsciente antes de matarlo.

Posteriormente, le ataron un saco de cal viva al cuerpo, le cubrieron ojos y boca con cinta americana, dejando una pequeña abertura, y arrojaron su cuerpo al río, provocándole la muerte por asfixia por sumersión. De hecho, la sentencia recoge que los informes forenses concluyeron que Jaime Gomes murió por asfixia, al haber sido arrojado ya inconsciente al agua.

La sentencia detalla que Ana Cristina actuó movida "por ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito", ya que tras la muerte de Jaime Gomes siguió cobrando sus pensiones procedentes de Portugal y Reino Unido.

Además, para ocultar el crimen, la condenada difundió que la víctima "se había marchado a Inglaterra con su hija o con unas brasileñas", según declaró la Guardia Civil.

El jurado consideró probado que la acusada cometió el crimen para facilitar otro delito, el de la apropiación del dinero de las pensiones, mientras que descartó que su pareja actuara con ese mismo propósito económico.

También rechazó que la víctima, de 70 años, fuera "una persona especialmente vulnerable" por su edad, por lo que no se aplica la prisión permanente revisable solicitada por la acusación particular, de la mano del abogado Miguel Ángel Martín Anero.

Además, la sentencia recoge que el tercer acusado, apodado 'El Chico', fue absuelto y puesto en libertad después de que el jurado lo declarara no culpable. La resolución destaca que no quedó probado que facilitara el saco de cal ni que participara en el plan, pese a que dicho saco apareció en su vivienda.

El tribunal considera acreditado que las huellas de Ana Cristina y del 'Mariñeiro' aparecieron en la cinta americana que cubría el rostro de la víctima, una prueba pericial ratificada por el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil.

Además de la pena de prisión, la sentencia impone a ambos condenados la obligación de indemnizar con 200.000 euros a la hija de la víctima, residente en Reino Unido. Aunque, la resolución todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.