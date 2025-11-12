Una joven herida tras caer de un mirador en la Montaña Palentina

Una joven de 28 años ha resultado herida este miércoles tras caer del Mirador del Alto de las Matas, en la senda de Peña del Oso, en la Montaña Palentina.

La Sala de Operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 16:13 avisando del incidente y, a continuación, ha trasladado el aviso a Guardia Civil de Palencia y a Emergencias sanitarias-Sacyl y ha realizado conferencia con el Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, que ha coordinado el incidente y ha localizado el punto exacto donde se encontraba la herida.

El Centro Coordinador de Emergencias ha puesto en preaviso a los voluntarios de Protección Civil, no siendo necesaria su activación ya que la Guardia Civil ha logrado evacuar a la víctima que posteriormente ha sido trasladada por Sacyl en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Burgos.