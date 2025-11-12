El juicio por la pelea entre cuatro clientes y el encargado de la antigua sidrería Los Guajes acaba con todos absueltos

Sin penas para ninguno de los cuatro clientes y el encargado de la antigua sidrería 'Los Guajes' de Valladolid por la trifulca del 5 de junio de 2022. Todos ellos han retirado las denuncias por lesiones justo antes del juicio y no ha quedado acreditado que uno de los clientes fuera quien profiriera insultos racistas contra la camarera.

La Fiscalía, en su escrito de acusación al que tuvo acceso este periódico, solicitaba hasta un año y tres meses de cárcel por un presunto delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, o bien un año y cuatro meses por un supuesto delito contra la integridad moral.

Asimismo, pedía que tanto los clientes indemnizasen al encargado por lesiones y este último hiciera lo propio con el resto de acusados por el mismo motivo. Sin embargo, todo ello ha decaído al haber retirado las denuncias los cinco implicados y no haberse probado que los insultos fueran proferidos por el acusado.

La sentencia, no obstante, emitida por la Sección 4 de la Audiencia Provincial de Valladolid, sí reconoce como probado que se escuchasen expresiones hacia la camarera tales como "puta negra" o "negra, hija de puta, vete a tu país".

Sin embargo, resalta que no ha quedado acreditado que fuera el acusado de los presuntos delitos quien emitiese las expresiones, por lo que resulta oportuno que fuera absuelto.

Las indemnizaciones correspondientes al presunto delito de lesiones entre los cinco implicados han quedado retiradas al decaer la denuncia presentada por todos ellos justo antes de la celebración del juicio oral.

Contra el recurso cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de 10 días desde la última notificación de la sentencia.