Dos jóvenes detenidos en Burgos por robo con violencia y desobediencia a la Policía Nacional

Agentes de la Policía Local de Burgos han detenido a dos jóvenes de 19 y 29 años por su presunta implicación en un robo con violencia y un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad, en el marco de dos actuaciones distintas desarrolladas durante el pasado fin de semana.

La primera intervención tuvo lugar el viernes 3 de octubre, sobre las 9.15 horas, cuando una patrulla adscrita observó una disputa entre dos hombres en la confluencia de la calle Madrid con Aranda de Duero.

Uno de los implicados fue identificado como el presunto autor de un robo con violencia cometido el 1 de octubre en un establecimiento de hostelería de la calle Vitoria, donde, tras sustraer productos de alimentación, habría forcejeado con el personal, llegando a tirar al suelo a una trabajadora.

El joven, de 19 años, fue detenido y trasladado a dependencias policiales, quedando posteriormente a disposición judicial.

La segunda detención se produjo la madrugada del sábado 4 de octubre, alrededor de las 3.45 horas, en la calle Camino Casa la Vega, tras un aviso por un accidente con fuga en la calle Duque de Frías.

Los agentes localizaron un vehículo con daños e indicios de haber estado implicado en el siniestro. Durante la intervención, detectaron síntomas de consumo de alcohol en el conductor, un hombre de 29 años, que se negó reiteradamente a realizar la prueba de alcoholemia.

Tras una discusión con un acompañante, el individuo emprendió la huida a pie por las zonas ajardinadas en dirección a la avenida de Castilla y León, desobedeciendo las órdenes policiales. Finalmente fue detenido y puesto a disposición judicial.