Un motorista sufre heridas en el cuello por un pastor eléctrico colocado a traición en un camino de Anaya de Alba

Imagen de las heridas que sufrió el motorista en el cuello en Anaya de Alba (Salamanca)

La Guardia Civil ha investigado a una persona por colocar de forma transversal a la vía un pastor eléctrico en un camino sin asfaltar de Anaya de Alba (Salamanca) contra el que acabó chocando un motorista que resultó herido en el cuello y su motocicleta con daños materiales de consideración.

El presunto autor está acusado de un delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 385 del Código Penal.

Los hechos se remontan al 24 de agosto de 2025, cuando el motorista colisionó contra la cuerda electrificada que le ocasionó heridas en el cuello.

Dada la gravedad de los hechos por la peligrosidad que implica la colocación intencionada de obstáculos en las vías públicas, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (Giat) de la Benemérita inició una minuciosa investigación de inmediato para intentar esclarecer los hechos.

Cerca de mes y medio después, el 1 de octubre de este año, los agentes lograron identificar e investigar al presunto autor de los hechos.

Desde la Guardia Civil recuerdan que la colocación de objetos en la vía que obstaculicen la circulación en caminos y carreteras implica un grave riesgo para la seguridad, ya que generan un peligro concreto y directo para los usuarios.

En este caso en concreto, los hechos derivaron en un siniestro con daños personales y materiales, lo que destaca la extrema peligrosidad de estas acciones.

Asimismo, han apuntado que la comisión de este tipo de delitos pueden implicar una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de 12 a 24 meses, según establece el Código Penal.