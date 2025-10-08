Heridas una niña de 7 años y una joven de 23 en dos atropellos en la provincia de Burgos

Una niña de 7 años y una joven de 23 han resultado heridas en dos atropellos producidos este miércoles en la provincia de Burgos.

El primero de ellos ha tenido lugar en la calle San Pedro y San Felices a la altura del número 53 en Burgos capital. El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 14:33 horas que informaba sobre un atropello a una niña de 7 años que se encontraba consciente y no atrapada. El 112 ha dado aviso a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl.

A las 15:31 horas se ha recibido aviso de otro atropello, esta vez en Miranda de Ebro, concretamente en la calle Orón. La víctima era una joven de 23 años que presentaba dolor de espalda y sangre en la cabeza. El 112 ha avisado a la Policía Local de Miranda de Ebro, a la Policía Nacional de Burgos y a Sacyl y la joven ha sido trasladada en ambulancia al hospital de la localidad.