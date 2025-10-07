Detenida en Ávila una mujer por dejar solo a su hijo de 11 años mientras salía de fiesta: fue encontrada ebria en la calle

La Policía Local de Ávila ha denunciado a una vecina de la capital, de 31 años, por un presunto delito de abandono temporal de menores, tras descubrir que había dejado solo en el domicilio a su hijo de once años mientras ella se encontraba fuera de casa durante la madrugada del sábado.

Los hechos ocurrieron sobre las 03:10 horas del sábado 4 de octubre, cuando la Policía Local recibió una llamada alertando de que una mujer se encontraba tendida en el suelo en la avenida de Madrid, aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Una patrulla acudió al lugar y solicitó la presencia de una ambulancia, ya que la mujer no respondía a estímulos. Según relató un hombre que la acompañaba, ambos habían salido de fiesta junto a otras personas desde medianoche y, al regresar a sus domicilios, ella perdió el conocimiento, motivo por el que se dio aviso al 112.

Cuando los servicios sanitarios llegaron, la mujer recobró la consciencia y rechazó ser atendida. En ese momento, al ser interpelada por los agentes sobre si alguien podía hacerse cargo de ella, manifestó espontáneamente que su pareja se encontraba trabajando en Madrid y que su hijo de once años estaba solo en casa.

Ante esta declaración, otra patrulla se desplazó de inmediato al domicilio de la mujer, donde encontraron al menor, que explicó que llevaba dormido desde las 20:00 horas y que su madre le había dicho antes de marcharse que se iba “a una reunión” y regresaría tarde, según informa el Ayuntamiento abulense en un comunicado.

La Policía Local informó al fiscal de menores de guardia, quien ordenó comprobar si existía algún familiar que pudiera hacerse cargo del niño y, en caso contrario, trasladarlo al Centro Arturo Duperier de Ávila para su protección, además de proceder a la detención de la madre.

Confirmado que en la vivienda solo se encontraba el menor, este fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional para realizar las gestiones pertinentes.

Por su parte, la mujer fue detenida y trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia médica antes de ingresar en las dependencias policiales.

La detenida fue informada en el momento de los motivos de su arresto y de los derechos que le asisten conforme a la legislación vigente.