Evacúan en helicóptero a un trabajador herido en un accidente en un parque fotovoltaico de Burgos

Un trabajador ha sido evacuado en helicóptero tras resultar herido este lunes en un accidente en un parque fotovoltaico de Burgos. El hombre se ha golpeado en el pecho con un componente de un encofrado y ha sido trasladado al Complejo Asistencial Universitario de la capital burgalesa.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 09:36 horas que informaba de un accidente en un parque fotovoltaico situado entre La Nuez de Abajo y Avellanosa, donde, un trabajador había resultado herido al golpearse en el pecho con un componente de un encofrado.

El 112 ha informado a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado un helicóptero medicalizado. El herido, un hombre de 51 años, ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.