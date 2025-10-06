Herido un hombre de 78 años tras ser atropellado por un vehículo en Salamanca
La víctima ha sido trasladada en ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de la capital salmantina.
Más sucesos: Dos heridos, uno por disparos de arma de fuego, en una agresión en Salamanca
Noticias relacionadas
Un hombre de 78 años ha resultado herido este lunes tras ser atropellado por un vehículo en Salamanca.
El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 09:54 horas que informaba del atropello de un turismo a un hombre de 78 años en la calle Villar del Profeta, en Salamanca capital. Según indicaba el alertante la víctima estaba consciente pero requería asistencia sanitaria.
El 112 ha informado a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado un recurso al lugar. El hombre atropellado en la calle Villar del Profeta ha sido trasladado por Sacyl al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.