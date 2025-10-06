Cinco detenidos por malos tratos en Burgos en apenas dos horas

Policía Local de Burgos patrulla de noche en una imagen de archivo. Policía de Burgos

Cinco detenciones por malos tratos en apenas dos horas. Ese es el balance realizado por la Policía Local de Burgos del pasado martes 29 de septiembre.

Los arrestados, tres hombres y dos mujeres, están acusados de presuntos delitos enmarcados dentro de los malos tratos en el ámbito familiar.

Las dos primeras detenciones tuvieron lugar sobre las 01:25 horas. Fue entonces cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León y el 092 recibieron un aviso por una fuerte discusión entre dos compañeros de habitación en una vivienda de la avenida Cantabria.

Ya en el lugar, los agentes observaron que en una de las habitaciones estaban un hombre de 46 años y su pareja sentimental, una mujer de 47, que presentaban síntomas de haber sufrido una agresión mutua.

También constataron que incluso se llegaron a producir amenazas en las que se hizo uso de un cuchillo de cocina. Ambos fueron detenidos y llevados hasta los calabozos para pasar posteriormente a disposición judicial.

La segunda intervención se saldó con tres personas detenidas de la misma familia. Ocurrió en el barrio de Vista Alegre.

A eso de las 03:30 horas de la madrugada la Policía Local recibió un aviso por una fuerte discusión y amenazas entre varios implicados.

Tras tener conocimiento de los hechos, varias patrullas municipales acudieron hasta la zona y, una vez realizadas las pesquisas, todo terminó con la detención de un hombre de 43 años, su pareja sentimental de 39 y su hijo de 20, siendo acusados todos por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.