Muere un hombre tras ser atropellado en la N-601, en el cruce a la urbanización Las Fuentes de Mojados

Imagen de la N-601 en el cruce con la Urbanización Las Fuentes Fotografía: Google Maps

Un hombre de 72 años ha fallecido tras ser golpeado por un turismo a la altura del kilómetro 166 de la carretera N-601, en Mojados, en el cruce a la urbanización Las Fuentes de la localidad vallisoletana, como han confirmado fuentes oficiales a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 21:57 horas de este sábado, 5 de octubre, y la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibía una llamada después de que un alertante avisara de lo ocurrido señalando que el varón había quedado inconsciente tras el atropello.

El 112 dio aviso del accidente a la a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y al centro coordinador de urgencia de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y a personal sanitario del centro de salud de Portillo.

En el lugar del suceso el personal sanitario de Sacyl solo ha podido confirmar el fallecimiento de este hombre de 72 años.

La Guardia Civil, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, ha informado de que investiga los hechos.

Mojados se tiñe de luto tras un suceso que ha sobrecogido a la población vallisoletana.