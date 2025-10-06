Dos heridos, uno por disparos de arma de fuego, en una agresión en Salamanca

Dos personas han resultado heridas, una de ellas por disparos de arma de fuego y la otra con un objeto, en una agresión ocurrida en la ciudad de Salamanca.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada de la Policía Nacional que informaba de una agresión a la altura del número 28 de la calle Moriscos, en Salamanca capital, donde al menos una persona había resultado herida por arma de fuego.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Policía Local de Salamanca y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido al hombre herido por arma de fuego que ha sido trasladado posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de la capital salmantina y, según ha informado la Policía Nacional, también se ha atendido a una mujer que ha resultado herida al ser agredida con un objeto.