Vuelca en las proximidades de Encinillas y queda atrapado dentro de su coche: tuvo que ser rescatado por los bomberos

Imagen de archivo de una intervenicón de los bomberos en un accidente de tráfico Bomberos de la Diputación de Zamora

La madrugada de este domingo ha dejado un aparatoso accidente en Encinillas, en Segovia. Un turismo volcó en el kilómetro 88 de la carretera CL-603, dejando herido a su conductor, un hombre de 36 años que quedó atrapado en el interior del vehículo.

El aviso se recibió a la 1:40 horas en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León, que movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Segovia y a Emergencias Sanitarias – Sacyl. Hasta el lugar acudió una ambulancia de soporte vital básico, junto con personal sanitario del Punto de Atención Continuada de Segovia.

Los bomberos tuvieron que intervenir para liberar al conductor, que fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios antes de ser trasladado en ambulancia al hospital de Segovia.