Buscan a un hombre en el río Pisuerga: la Policía cree que podría haber desaparecido voluntariamente

Dispositivo de búsqueda en el río Pisuerga en una imagen de archivo. R. Valtero - Ical

Los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, la Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía están buscando en el río Pisuerga a un hombre de unos 50 años que, según la información que manejan las fuerzas de seguridad, podría haber desaparecido voluntariamente.

Tal y como ha comunicado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, ha sido el cuerpo de bomberos el que ha informado del despliegue de un dispositivo de búsqueda en el entorno del parque de Las Moreras a las 12:24 horas de este domingo.

Por el momento, se desconocen más datos al respecto, mientras que la búsqueda continúa en el río Pisuerga con la desaparición voluntaria como la principal hipótesis, según la información recabada por las fuerzas de seguridad.