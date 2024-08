Estos son todos los horarios confirmados de los conciertos del Sonorama 2024

Noticias relacionadas Un suculento negocio oculto en un pueblo burgalés antes de celebrarse un conocido festival de música

Aranda de Duero, un bello municipio burgalés en el que impera el buen comer y también el sabor de los mejores vinos, se prepara ya para vivir unos días únicos con una nueva edición del Sonorama, uno de los festivales musicales más famosos de España que moviliza a cientos de jóvenes y no tan jóvenes para disfrutar de la mejor música con grandes artistas.

Una cita que va a contar con un amplio elenco de cantantes para hacer las delicias de los amantes de la buena música y que va a tener lugar del miércoles, 7 de agosto y hasta el domingo, 11 del mismo mes.

El miércoles, 7 de agosto, por los escenarios de El Picón van a pasar Califato ¾, Carlangas y Los Cubatas, Fiesta Polenta, Juancho Marqués, La Habitación Roja, Los Planetas o Ladilla Rusa, entre otros.

El jueves, 8 de agosto, destaca el concierto de Burning con su gira de 50 aniversario, El Kanka, Luz Casal, Maikel Delacalle, Natos y Waor o Rayden, entre otros para comenzar a calentar motores.

El viernes, 9 de agosto, Coque Malla, Dani Fernández, Despistaos, Mikel Izal, Sexy Zebras, Shinova o We Are Not Dj’s tomarán también los diferentes escenarios con el fin de deleitar a los presentes.

Mientras que el sábado, 10 de agosto, Álvaro de Luna, Hombres G, La Casa Azul, Macabo, Rozalén o Sidecars, pondrán el broche de oro a una edición que promete y mucho.

El domingo, 11 de agosto, se cerrará el festival con actuaciones como la de Alberto Vela, Erich, Gara Durán o Los Eclipses, entre otros.

Listado de conciertos del Sonorama 2024

En la mañana de este viernes, 2 de agosto, y a pocas horas de que empiece la actividad se han conocido los horarios ya de todos los conciertos. Son los siguientes:

1. Horarios del miércoles noche

2. Horarios Jueves por la mañana

3. Horario jueves noche

4.Horario viernes dia

5.Horario viernes noche

6. Horario sábado dia

7. Horario sábado noche