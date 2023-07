Cesan al presidente de la Morcilla de Burgos tras sus polémicas palabras sobre las fosas franquistas

El Órgano de Gestión de IGP de la Morcilla de Burgos, junto a todos los miembros y productores asociados, han rechazado tajantemente, y a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, las declaraciones de Roberto Da Silva González, presidente de la IGP, durante el transcurso de una entrevista en un programa de radio.

Da Silva afirmaba que quienes buscan los restos de sus familiares en fosas franquistas “quieren cobrar 400 euritos de pensión”, e ironizaba añadiendo que “si eres capaz de sacar un antecesor tuyo que estaba en una cuneta y demuestras que es tu antecesor, y no un Homo Antecessor, eres capaz de llevarte 400 euritos todos los meses por haberlo pasado muy mal”.

Además, añadía que muchas personas que buscan a sus seres queridos no habían conocido a su padre: “A tu madre sí, pero tu padre no sabes quien era”, aseguraba con ironía añadiendo que la sociedad “tiene una memoria muy frágil” y asegurando que “la población busca en las cunetas, pero tiene abuelos en los asilos dejándose que se mueran del asco”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denunciaba estas declaraciones de Da Silvia por un delito de injurias mientras que desde la IGP ya han tomado decisiones.

“Estas declaraciones recogen una opinión que no representa a la IGP Morcilla de Burgos ni al propio sector de elaboradores de Morcilla de Burgos. La presencia de Roberto Da Silva en el medio local no estaba representando ninguna acción dentro de IGP Morcilla de Burgos, por lo que la Indicación Geográfica Protegida no es responsable de ningún comentario ni opiniones al respecto”, añaden en el escrito.

Además, añaden que desde el Órgano Gestor de la IGP Morcilla de Burgos han tomado “todas las medidas oportunas y se están realizando las gestiones para proceder al cese de Roberto Da Silva González de su cago como presidente y miembro del Órgano de Gestión”.

