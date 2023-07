La ARMH denunciará al presidente de la IGP Morcilla de Burgos por decir que quienes buscan fosas franquistas quieren "400 euritos de pensión"

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha anunciado este viernes que denunciará al presidente de la IGP Morcilla de Burgos, Roberto Da Silva, ante la Fiscalía General del Estado por injurias después de que asegurase en una entrevista que quienes buscan los restos de sus familiares en fosas franquistas quieren "cobrar 400 euritos de pensión".

"Si eres capaz de sacar un antecesor tuyo que estaba en una cuneta y demuestras que es tu antecesor, y no un Homo Antecessor, eres capaz de llevarte 400 euritos todos los meses por haberlo pasado muy mal", ironizaba Da Silva en una entrevista. Unas declaraciones que no quedaron ahí, ya que afirmó que muchas personas que buscan a sus seres queridos no habían conocido a su padre. "A tu madre sí, pero tu padre no sabes quien era", aseguraba con sorna.

Además, aseguraba que la sociedad tiene "una memoria muy frágil" y aseguraba que la población "busca en las cunetas" pero tiene "a los abuelos en los asilos" dejándoles que "se mueran del asco". Estas declaraciones son las que han llevado a la ARMH a denunciar a Da Silva por un delito de injurias y, en un comunicado, han asegurado que la intención de esas declaraciones es "hacer daño a las víctimas" y "ridiculizar su dolor".

Este hombre debería de disculparse. En los años que fuimos responsables de la memoria histórica en CyL NUNCA , repito NUNCA, vi semejante cosa. Es un insulto gratuito a las familias que aún buscan los restos de sus seres queridos. pic.twitter.com/XuDzPBmhAH — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) July 26, 2023

La Asociación ha asegurado que las familias de los desaparecidos por el franquismo "no han recibido compensación económica" mientras que si que la han recibido "víctimas de otras violencias y de otros terrorismos". "No lo han hecho, pero tendrían derecho a ellos como define claramente la Convención Internacional para la Protección", han señalado.

Además, han recordado que es injuria "la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, que menoscaba su fama o atentando contra su propia estimación". Las palabras de Da Silva han sido ampliamente criticadas en redes sociales y el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha calificado sus palabras de "insulto gratuito" y ha asegurado que "debería disculparse".

Sigue los temas que te interesan