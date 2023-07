Abascal pide a Feijóo que se centre al verlo "despistado" en su relación con Vox y al darse por "ganador"

El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, exigió hoy al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "se centre", ya que aseguró están “muy preocupados” por su actitud al verlo “ciertamente despistado” en su relación con su partido, pero también al empezar a legislar antes de llegar a La Moncloa y al darse por “ganador” en las elecciones generales del 23 de julio, algo que advirtió es “un error muy grave”, según informa Ical.

Abascal visitó este lunes Burgos donde protagonizó un acto político en el Arco de Santa María de la capital, dentro de la precampaña que lleva por lema ‘Decide lo que importa’. El presidente de Vox criticó que Feijóo esté anticipando los resultados de las generales e incluso haya rebajado, a su juicio, las mayorías absolutas a los 150 diputados. “Parece que está más preocupado por no contar con Vox que por echar a Pedro Sánchez”, dijo.

En ese sentido, el líder de Vox pidió al presidente del PP que se dé cuenta de que todavía las elecciones no están ganadas, que todavía no han echado a Pedro Sánchez del Gobierno, lo que a su juicio supone un “peligro” para las mujeres por la excarcelación de violadores. También recordó la “ruina” que a su juicio acecha a muchas familias y la posibilidad de “desunión” de España. “Me pongo a su disposición para contestar la seguridad”, dijo.

De hecho, Abascal denunció que en Murcia el PP está intentando “poner en riesgo” la votación de los murcianos únicamente para ver cómo reacciona Vox y para someterles a un “chantaje” contra la voluntad expresada en las urnas, al asegurar que sólo necesitan una abstención. “Y ese experimento, ese laboratorio de pruebas en que han convertido a Murcia, en realidad lo hacen únicamente porque están pensando en el día siguiente de las elecciones generales. Y eso forma parte del despiste”, dijo.

Al respecto, el líder de Vox añadió que el PP tiene un problema porque en la pasada legislatura firmaron un acuerdo que a su juicio “fue incumplido”. “Peor aún, el señor López Miras y el Partido Popular gobernaron con tránsfugas de Vox y ahora quieren de nuevo que les entreguemos gratis nuestros votos. Eso no es posible. Nosotros no podemos aceptar ese chantaje y además no podemos faltar al respeto a nuestros votantes. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que quiere el Partido Popular”, dijo.

Abascal, con los candidatos de Vox en Burgos Ricardo Ordóñez ICAL

Por otra parte, Abascal aseguró que no tenía información sobre el cartel de Desokupa instalado en Madrid y restó importancia a las encuestas, ya que aseguró “se han convertido, por desgracia, en una herramienta de propaganda y no de predicción del voto”. También sobre la polémica de las banderas en el País Vasco en las etapas del Tour señaló que el separatismo intenta siempre “hacer propaganda política”. "Lo han hecho durante la Vuelta a España, en el Tour de Francia. Yo creo que eso no es una novedad en estos momentos", apostilló.

Igualmente, puso el acuerdo de PP y Vox en Castilla y León y la Comunidad Valenciana, pero también en Baleares, como modelos para Murcia, al tiempo que criticó que los ‘populares’ hayan decidido echarse “en manos de la corrupción del Partido Regionalista de Cantabria” o desde Guipúzcoa se critiquen los pactos con ellos, mientras se apoyan los de Bildu. “Es un lío monumental”, sentenció. Por eso, recalcó, dicen que algunos parecen que están “despistados”: “Nosotros lo tenemos muy claro”.

Además, Abascal apoyó la reapertura del Tren Directo Madrid-Burgos y añadió que lo que no puede ser es que “la España más leal”, la “más respetuosa”, la que “no ha chantajeado nunca”, se vea discriminada en las infraestructuras, mientras que los líderes separatistas sean los más beneficiados. “Con Vox eso se va a terminar”, concluyó.

Sigue los temas que te interesan