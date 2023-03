Carolina Blasco anuncia que entregará el acta de concejal pero advierte al PP: "Los tiempos los marco yo"

Noticias relacionadas Dimite la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Burgos y crea un nuevo partido

La todavía concejal en el Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, aseguró hoy que entregará su acta de concejal pero advirtió al presidente del Partido Popular (PP) de Burgos, Borja Suárez, de que los tiempos los marca ella. "Los tiempos los marco yo”, dijo, en alusión a la petición realizada ayer después de que ésta hiciera este ofrecimiento al partido, una vez que anunció cesar su militancia y dejar la puerta abierta a presentarse a las elecciones municipales bajo las siglas de una nueva opción política.

Blasco, quien convocó a los medios de comunicación en la plaza Mayor, junto a la puerta del Ayuntamiento de Burgos, entendió que las declaraciones realizadas ayer por Suárez le parecieron “desafortunadas” y reconoció que “le sentaron bastante mal", sobre todo, cuando aseguró haber enterado por la prensa de las intenciones de Carolina Blasco.

“Yo ayer no dije que me presentaba”, insistió, al tiempo que manifestó: "Yo ayer dije que una de las cosas de las que yo me enteré a través de la prensa es de que Cristina Ayala iba a ser la candidata a la Alcaldía por el Partido Popular, con lo cual imagino que lo lógico es querer un planteamiento equitativo y de igual a igual”, consideró. “La verdad es que me parecieron desafortunadas y me sentaron mal las declaraciones”, reconoció.

Tudanca: "Es el ejemplo del deterioro del PP de Castilla y León"

También ha aparecido en escena este jueves el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, quien ha aprovechado para señalar que este caso es el "ejemplo del deterioro del PP" en la Comunidad.

Y es que Tudanca ha afirmado que hay quienes están "ocupados en demostrar que tenemos liderazgos firmes y proyectos políticos" para el próximo 28 de mayo, frente a otros que "están pactando con la extrema derecha y generando líos y conflictos".

Igualmente, el líder socialista ha subrayado que este conflicto en el PP de Burgos se debe a los "déficits democráticos" del PP, que desgina los candidatos "a dedo". "Nosotros tenemos primarias que son absolutamente democráticas y transparentes", ha sentenciado.

