Alicia García denuncia que el Gobierno solo se sostiene por la "mentira": "Es una trama de poder y corrupción"

El presidente del PPCyL y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la portavoz popular en el Senado, Alicia García, en la clausura de la Junta Directiva del partido en Ávila, este miércoles Rmestudios

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sostiene "exclusivamente por la mentira". "No tiene Gobierno, tiene una red de intereses, es un Gobierno acorralado por la corrupción, hundido por los escándalos y sostenido exclusivamente por la mentira, hoy lo hemos vuelto a ver en el Congreso. Gobierna contra todos", ha afirmado, durante la clausura de la Junta Directiva de los populares de Ávila.

García ha agradecido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que demuestre que "se puede gobernar con las manos limpias, con palabra y con honradez". "Qué tranquilidad tener un presidente honrado y decente, un Gobierno en Castilla y León limpio, fuerte y estable, qué diferencia con el lodazal de corrupción y escándalos de Sánchez", ha afirmado.

La portavoz popular ha recordado que "su mujer, su hermano y su fiscal general están todos bajo sospecha" y que "alrededor los de siempre, Koldo, Ábalos, Cerdán, el tridente de la vergüenza, los del Peugeot de las primarias". "Las cloacas y las extorsiones de Leire Díez, la fontanera de Sánchez, el fiscal general sentado en el banquillo, hoy llegando en coche oficial al Supremo. Sánchez y el PSOE investigados ya por blanqueo y por financiación ilegal, esto no es un Gobierno, esto es una trama de poder y corrupción, nada más", ha apuntado.

García ha asegurado que España "no se merece un presidente cercado por la corrupción, un Gobierno de mentiras, escándalos y deslealtades". "España se merece un presidente limpio, honrado y fiable y Castilla y León se merece un presidente como Mañueco, limpio, honrado y decente. Lo más grave es que para tapar su corrupción gobierna contra todos, gobierna contra el Parlamento, contra los jueces que investigan su corrupción, contra los periodistas que publican sus escándalos, contra las comunidades y contra los ciudadanos", ha afirmado.

Y ha denunciado que "las familias pagan más impuestos que nunca y los jóvenes no pueden acceder a una vivienda". "Sánchez gobierna contra todos menos contra los suyos. Mientras España se aprieta el cinturón con Sánchez, en la Moncloa viven a cuerpo de rey, esto no es socialismo ni la izquierda, esto es puro sanchismo. Y esa corrupción también se paga aquí", ha advertido.

Ley de Movilidad

La portavoz del PP en el Senado ha recordado que su formación ha enmendado la Ley de Movilidad Sostenible en el Senado "para salvar las 110 líneas de autobuses que quieren quitar en Ávila y otras muchas en Castilla y León".

"Queremos garantizar que el transporte siga llegando a nuestros pueblos. Mientras el PSOE nos abandona, el PP da soluciones. Dentro de dos semanas llevaremos una moción para que la fibra óptica y el 5G lleguen al 100% de los pueblos en Castilla y León porque vivir en un pueblo no puede ser una condena digital. Sánchez prometió que llegaría en 2020 y volvió a mentir como siempre", ha afirmado.

García ha asegurado que el PP "cumple, trabaja y da la cara" mientras que "el sanchismo y Sánchez han manchado las instituciones y han contaminado la política". "Pero hay salida y esperanza y tiene nombre: Alberto Núñez Feijóo. Mientras ellos ensucian la política, nosotros los del PP la limpiamos, nosotros servimos mientras ellos se esconden y nosotros damos la cara cada día donde estamos desempeñando nuestra responsabilidad", ha añadido.

Y ha señalado que, en Castilla y León, está "el ejemplo del presidente Mañueco, con un Gobierno que demuestra que la honradez y la estabilidad son una forma de servir a la gente".

"Frente a la corrupción, honradez, frente a la mentira, verdad, frente al caos, estabilidad, y frente al sanchismo, más Castilla y León y más Ávila. Nosotros no gobernamos contra nadie, eso se lo dejamos a ellos, nosotros gobernamos para todos y por eso os pido que sigamos unidos, trabajando para que Alfonso Fernández Mañueco revalide una gran mayoría porque cuando gana Mañueco gana Castilla y León, gana Ávila y gana España", ha zanjado.