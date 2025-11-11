Mañueco advierte a PSOE y Vox que el PP no consentirá que "torpedeen" el futuro de CyL: “Nos veremos en las urnas”

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la clausura del acto con alcaldes y portavoces de la formación ‘popular’ en El Bierzo César Sánchez / ICAL

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido tajante al acusar hoy a PSOE y Vox de compartir el mismo objetivo: "torpedear el futuro de Castilla y León", ha indicado, asegurando que desde el Partido Popular "no lo vamos a consentir, si no es ahora será en las urnas en marzo, ahí nos veremos”.

Así lo ha señalado esta tarde en la clausura de un acto con alcaldes y portavoces del Partido Popular del Bierzo. “Fingen estar enfrentados pero acaban siempre unidos atacando al PP, votando lo mismo y usando la misma táctica”. Además, ha reiterado que “van juntos de la mano poniendo palos en las ruedas y zancadillas al futuro de nuestra tierra”.

En su intervención, el presidente ha incidido en que “el PSOE tiene un interés, sostener los despropósitos de Sánchez. Y Vox tiene otro: atacar al PP. Pero los dos comparten el mismo objetivo, torpedear los presupuestos de CyL y el futuro de nuestra tierra”.

El presidente ha indicado que mientras desde el Gobierno regional se está en la gestión, “otros están solo en el ruido. Ruido de frases vacías, de gestos sin fondo, que confunden la verdad y la mentira”. “Somos más de nueces que de ruido. Somos de muchas nueces”, ha puntualizado.

Además, ha indicado que los presupuestos presentados son “el primer paso real" para, como ha asegurado, conseguir que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir:

Visita a la muralla de Astorga

Durante su jornada en la provincia de León, el presidente de la Junta ha visitado la muralla romana de Astorga, tras una actuación del Ejecutivo autonómico, que ha contado con una inversión de 1,2 millones de euros cofinanciada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation EU).

Con esta intervención se ha recuperado la integridad material y formal de este monumento construido entre finales del siglo III y comienzos del IV d.C. Los trabajos han consistido en la consolidación estructural del lienzo, eliminación de vegetación, restitución de tramos desaparecidos, protección de las coronaciones y acondicionamiento del entorno para la mejor conservación de esta infraestructura y su integración paisajística.

Además, el presidente de la Junta ha visitado el Ayuntamiento de Astorga, donde ha firmado en el Libro de Honor.