Mañueco: "PSOE y Vox fingen estar enfrentados pero se unen para atacar al PP y votan lo mismo en Castilla y León"

El presidente del PPCyL y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, este miércoles durante la clausura de la Junta Directiva del partido en Ávila Rmestudios

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha arremetido este miércoles contra PSOE y Vox y les ha acusado de poner "palos en las ruedas" y "zancadillas" al futuro de la Comunidad. "Están juntos de la mano, poniendo palos en las ruedas y zancadillas al futuro de Castilla y León. Fingen estar enfrentados pero acaban poniéndose de acuerdo atacando al PP, votando lo mismo y con la misma estrategia", ha señalado, durante la clausura de la Junta Directiva del PP de Ávila.

Mañueco ha asegurado que el PSOE "tiene el interés de sostener los despropósitos de Sánchez" y de que "Vox Castilla y León tiene el interés de atacar al PP". "Los dos tienen el mismo objetivo: torpedear los presupuestos y el futuro de Castilla y León", ha afirmado, defendiendo que las cuentas que se debatirán en diciembre en las Cortes son "un compromiso" con la Comunidad.

"Cada partida tiene una realidad, que es impulsar Castilla y León y que haya una expresión de esa ambición colectiva, hacer de la Comunidad una de las tres mejores de España", ha afirmado, y ha hecho un llamamiento a PSOE y Vox. "Veremos que es lo que ocurre en el debate de los presupuestos, les pido una vez más que tengan altura de miras y se olviden de los intereses partidistas y electorales", ha señalado.

Gestión frente a "ruido"

El presidente de la Junta ha asegurado que el Gobierno autonómico puede presumir de "una buena gestión y un buen trabajo" cuando se acerca el final de la legislatura y ha pedido la "implicación" de los militantes en todos los rincones de la provincia de Ávila durante la precampaña y la campaña de las elecciones autonómicas de marzo de 2026.

"Alcaldesas y alcaldes, concejales y diputados provinciales tenéis una labor fundamental porque sois imprescindibles para trasladar alto y claro la voz del PP a pie de calle y a pie de puerta de cada vecino en cada localidad", ha señalado.

Mañueco ha defendido que el Gobierno que preside está "más en la gestión" mientras que "otros están más en el ruido". "La explicación de la gestión es una de nuestras grandes fortalezas, pero vivimos tiempos complicados, en los que la política parece haberse convertido en un espectáculo de ruido, de frases vacías, de gestos sin fondo, donde se confunde la verdad y la mentira", ha lamentado.

"No hemos venido a hablar más fuerte, hemos venido a hablar más claro, a dignificar lo que significa gobernar. Gobernar significa servir a los vecinos, transformar la realidad para mejor y rendir cuentas. Mientras otros viven muy cómodos siempre en el conflicto permanente, alimentando ese ruido para que nada cambie, nosotros creemos en otra forma de hacer política, creemos en el trabajo sereno, en el esfuerzo cotidiano y diario y en el resultado que se ve y que se mide", ha señalado.

Entre las tres mejores

Mañueco ha insistido en que la Comunidad es "menos de ruido y más de nueces" y ha presumido de que, con el PP en el Gobierno autonómico, Castilla y León ha dado "un salto adelante, en calidad de los servicios públicos, crecimiento económico y creación de empleo".

"Hemos contribuido con fuerza al crecimiento de España. Somos los primeros en educación, en servicios sociales, en atención a las personas mayores y dependencia y los segundos en sanidad. En 2024 hemos liderado el crecimiento de la producción industrial, de las exportaciones y todo ello con los impuestos más bajos de la historia de la Comunidad, pero queremos llegar más lejos", ha señalado.

El presidente de la Junta ha reivindicado la actitud de "quienes construyen en lugar de destruir" y ha insistido en el objetivo de que Castilla y León esté "entre las tres mejores comunidades de España para vivir".

"Se lo merecen los jóvenes que quieren tener una oportunidad de vivir en nuestra tierra, las familias que quieren buscar estabilidad aquí y aquellos que levantan cada día la persiana de su negocio, cultivan su tierra, enseñan en las aulas o cuidan a los demás. No se trata solo de mejorar posiciones en una clasificación, es algo más profundo y ambicioso, se trata de marcar una dirección, de fijar una meta común que nos una a todos y de decirle a la gente que aquí hay un rumbo y que podemos llegar más lejos", ha afirmado.

Mañueco ha apostado por ser "ambiciosos" y ha recordado que "solo con ambición" se conseguirá el objetivo de que la Comunidad "siga manteniendo su pulso, siga latiendo y sea capaz de atraer todavía más talento y esperanza".

"Queremos seguir creciendo, innovando y apostando por esta tierra, que cada joven encuentre aquí su oportunidad. Hay gente que quiere el ruido, porque en el ruido nada avanza, nosotros creemos en la buena política y la buena política huye del ruido y de los muros, la buena política defiende con firmeza los intereses de las personas y lo hacemos centrándonos en la gestión cotidiana de sus intereses, alejados de todos los radicalismos", ha insistido.

Y ha asegurado que la historia "no la escriben los que gritan más fuerte ni los que se dedican a señalar a los demás, la escriben los que hacen lo correcto sin que nadie les aplauda, los que construyen mientras otros destruyen". "Tenemos que presumir de gestión en cada rincón de esta tierra y para el éxito de este proyecto es imprescindible vuestra participación y vuestra labor activa. El éxito depende de todos nosotros y quiero daros las gracias de antemano y que no bajemos nadie la guardia", ha zanjado Mañueco.