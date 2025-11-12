Mañueco visita en Zamora comercios de autónomos que reciben ayudas de la Junta: "Es una fórmula esencial"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado este miércoles en Zamora las ferreterías 'El Tornillo de la Suerte' y 'Ferreteros Zamoranos', establecimientos que han sido perceptores de las ayudas del Ejecutivo autonómico a la puesta en marcha y la consolidación de un negocio en las primeras etapas de su actividad con el reto de fomentar el emprendimiento.

La Junta ha recordado que el autoempleo es "una fórmula esencial para el crecimiento y el desarrollo económico y social de la Comunidad". "Por ello, la Junta de Castilla y León impulsa distintas líneas de apoyo destinadas a favorecer la puesta en marcha y consolidación de proyectos empresariales, especialmente en el ámbito rural y en sectores vinculados al comercio de proximidad, con el objetivo de generar oportunidades, mantener la actividad y fijar población en el territorio", ha señalado.